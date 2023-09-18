У Немирові Вінницької області 24-річний паломник-хасид на автомобілі на смерть збив українку на пішохідному переході. Його затримали. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Смертельну ДТП за участі іноземця підтвердили в поліції. Аварія сталася 14 вересня о 21:00.

"24-річний водій автомобіля Skoda, громадянин іншої країни, допустив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок аварії потерпіла отримала травми несумісні з життям", - повідомляє ГУНП у Вінницькій області.

Результат освідування керманича на приладі "Драгер" показав, що на момент вчинення ДТП чоловік був тверезим. Також у чоловіка взяли кров для проведення експертиз.

Іноземця затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили його про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання - до 8 років позбавлення волі.

Місцеві ЗМІ пишуть, що кермом орендованого автомобіля Skoda Ocatavia A7 знаходився громадянин Ізраїлю Кеніг Йєхіель Майкл.

На пішохідному переході він збив 24-річну місцеву жительку Аліну Силіну.

У машині також було ще двоє пасажирів. Попередній результат експертизи встановив, що водій перевищив швидкісний режим.

ЗМІ опублікували фото загиблої дівчини та відео ДТП.