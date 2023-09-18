У мережі з'явилися світлини російського підводного човна проекту 636 "Ростов-на-Дону", який перебував у сухому доці та отримав пошкодження під час ракетного удару по судноремонтному заводу імені Орджонікідзе в Севастополі 13 вересня.

Судячи з фотографій, субмарина отримала два прямі попадання крилатих ракет, які проробили величезні пробоїни в міцному корпусі.

Перший удар пошкодив носову частину субмарини зверху, раніше про це на підставі супутникових знімків заявляли експерти.

Друге влучання сталося у правому борту човна у зону за рубкою. Його, на відміну від першого, неможливо зафіксувати за супутниковими знімками.

Норвезький незалежний військово-морський аналітик Тур Аре Іверсен вважає, що обидва попадання пробили міцний корпус субмарини.

Пошкодження отримали торпедний та житловий відсіки, а також, можливо, допоміжні приміщення за останнім та акумуляторні батареї. За знімками зовні незрозуміло, наскільки вигоріли інші відсіки - це залежить від того, чи задраїли люки між відсіками.

Разом із підводним човном був вражений російський великий десантний корабель "Минск". Враження двох бойових кораблів Чорноморського флоту рф далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP визнало міноборони рф.

Відомство оголосило, що вражені ЗСУ кораблі "будуть повністю відновлені та продовжать бойову службу у складі своїх флотів".

Водночас судячи з фото, підводний човен відновленню навряд чи підлягає. "Ростов-на-Дону" є однієї з чотирьох субмарин Чорноморського флоту рф, які є носієм крилатих ракет "Калібр".