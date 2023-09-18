У Гнідині Бориспільського району внаслідок вибуху гранати загинув чоловік та поранений його брата. Про це повідомила поліція Київської області.

"17 вересня, о 18:43 годині, до поліції надійшло повідомлення про вибух у одному із садових товариств Золочівської громади.

Внаслідок детонації вибухового предмета 33-річний чоловік загинув на місці, а його 28-річного брата з отриманими осколковими пораненнями кінцівок та обличчя доставлено до лікарні", - повідомляють правоохоронці.

Скоріше за все, мав місце факт необережного поводження з бойовим припасом, в результаті чого відбулась детонація.

На місці трагедії поліцейські знайшли ручну осколочну гранату наступального типу РГН з вкрученим підривачем типу УДЗ.