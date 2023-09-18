Сили оборони України пробили лінію оборони росіян в районі Бахмута. Ворог намагається безуспішно контратакувати, намагаючись повернути втрачені позиції. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

Продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати на минулому тижні населених пунктів Андріївки та Кліщіївки, ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

Адже ці, невеликі, на перший погляд, населені пункти, були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута до Горлівки.

У результаті успішних дій наших військ була пробита лінія оборони ворога, яку він намагався закрити, кидаючи в бій всі наявні резерви.

У боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога - 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

Звичайно, ми продовжуємо рух вперед. Це лише ще один черговий крок на шляху до повного звільнення наших територій.

Для організації виконання наших завдань провів робочу зустріч з командирами бригад, які зараз знаходяться в цьому районі.

У ході роботи було заслухано висновки із оцінки обстановки, визначено низку проблемних питань, більшість із яких було вирішено на місці, уточнено завдання на подальші дії", - повідомив Сирський.