Запроваджені владою КНР обмеження на експорт дронів серйозно ускладнили їх поставки до росії та призвели до дефіциту низки комплектуючих, зокрема тепловізорів. Про це повідомляє "Коммерсант".

Запроваджені Китаєм з 1 вересня обмеження на експорт безпілотників призвели до припинення поставок комплектуючих та самих дронів масою понад 4 кг.

За певними типами у рф вже спостерігається дефіцит, у тому числі щодо агродронів, які важать 30-40 кг і виробляються у рф у поодиноких екземплярах.

Міністерство торгівлі Китаю 31 липня оголосило про запровадження експортного контролю щодо високопродуктивних безпілотних повітряних суден, які можуть бути використані у військових цілях.

Як зазначено в опублікованих міністерством роз'ясненнях, на два роки буде посилено контроль поставок безпілотників вагою від 4 кг або максимальною злітною масою від 7 кг з тривалістю польоту понад 30 хвилин.

До списку потрапили дрони, здатні "нести вантаж з функцією скидання або з можливістю закріплення такого пристрою".

Також дозвіл доведеться отримувати постачальникам мульти- та гіперспектральних камер для дронів (застосовуються у тому числі під час зйомки для сільського та лісового господарства).

Крім того, обмежуються постачання потужного бортового радіообладнання, інфрачервоних камер, тепловізорів, а також модулів лазерної далекометрії та позиціонування.

Щоб мати можливість експорту обладнання, китайський постачальник повинен отримати ліцензію Мінторгу КНР та дозвіл митної служби, надавши зокрема інформацію про кінцевого одержувача.

Китайський Мінторг перевіряє одержувача на присутність у списках санкцій, "пов'язаних з військовою діяльністю або небажаними для Китаю діями", запитує фінансові звіти та корпоративні документи.

Якщо китайський експортер порушить вимоги ліцензії, йому загрожує адміністративна відповідальність, а у разі навмисного порушення - кримінальна.

При цьому влада КНР забороняє експорт будь-яких безпілотників незалежно від характеристик, якщо вони застосовуватимуться у військових цілях.

Великі російські виробники дронів встигли створити суттєві запаси та сподіваються, що їхні постачальники у Китаї зможуть отримати ліцензії на експорт до рф, але оформлення може тривати до року.

Для цього необхідно довести, що безпілотник не буде використаний у військових цілях. Продавці китайських дронів у рф намагаються налагодити паралельний імпорт. Однак дехто скаржиться, що Казахстан днями посилив процедуру ввезення.

Така схема збільшує час доставки обладнання на кілька тижнів та вдвічі підвищує вартість.

За даними американської розвідки, до весни 2023 року Китай поставив росії безпілотники та комплектуючі до них на суму щонайменше $12 млн.

Politico з посиланням на дані митниці писало, що з початку 2023 року Китай поставив до росії цивільних безпілотників на суму понад $100 млн.