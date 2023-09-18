Українська "Армія дронів" продовжує нищити військову техніку окупантів на різних напрямках фронту. За останній тиждень бойові безпілотники знищили рекордну кількість техніки росіян. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Рекордна кількість уражених російських гармат за тиждень - нові результати Армії дронів.

Минулого тижня воїни приділили окрему увагу гарматам та уразили 56 одиниць. Росіяни активно використовують цю зброю, намагаючись зупинити контрнаступ Сил оборони. Але оператори Армії дронів порушують плани окупантів.

Також серед ураженої техніки - 41 танк та 34 броньовані машини. Неймовірні показники. Чекаємо на нові рекорди від наших героїв і дякуємо за службу", - написав віце-премєр.

Після створення Штабу з масового виробництва дронів у грудні 2022 року лише за цей рік вдалося збільшити виробництво українських БПЛА у понад 100 разів, порівнюючи з минулим роком. У бюджеті на 2024 рік на дрони закладено майже 48 млрд грн.