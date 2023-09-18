Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що новий варіант коронавірусу "пірола" має низку додаткових мутацій порівняно з "омікроном" і є більш заразним.

Перші випадки зараження новим штамом коронавірусу BA.2.86 "пірола" виявили у серпні 2023 року у Франції. Зараз відомо про хворих у більш як десяти країнах, серед них - Велика Британія, США, Данія, Ізраїль, Швейцарія.

ВООЗ включила BA.2.86 до списку варіантів коронавірусу, які перебувають під наглядом (VUM, variant under monitoring).

Ймовірно, у "піроли" є більше 30 мутацій. Ця особливість дозволяє вірусу оминати антитіла, вироблені організмом раніше. З цієї ж причини є ризик, що ефективність вакцин проти COVID-19 буде нижчою.

Фахівці Європейського центру профілактики та контролю захворювань зазначають, що існуючі ковід-тести та ліки є ефективними і проти BA.2.86.

Крім того, на даний момент немає підтверджень тому, що цей підвид вірусу викликає більш тяжкий перебіг хвороби, ніж його попередники.

Симптоми, які викликаються "піролою", наразі не описані через невелику кількість хворих, але, на думку лікарів, вони навряд чи відрізнятимуться від загальних ознак коронавірусу:

висока температура;

ускладнене дихання;

кашель, нежить, чхання;

головний біль, біль у м'язах та грудях, загальна слабкість;

можлива нудота, блювання та діарея.

В Україні штам BA.2.86 поки що не виявили.

Нагадаємо, у МОЗ України вважають, що COVID-19 "розчиниться" у групі гострих респіраторних вірусних інфекцій та ускладнить новий епідеміологічний сезон. Зростання захворюваності очікується, починаючи з 40-го тижня цього року, тобто це з початку жовтня.