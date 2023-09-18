Ердоган на зустрічі з Ілоном Маском запропонував побудувати в Туреччині завод Tesla (відео) [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся у Нью-Йорку з американським бізнесменом Ілоном Маском. Вони обговорили можливі інвестиції мільярдера в економіку Туреччини.
Зустріч відбулася у рамках Генасамблеї ООН.
"Президент Реджеп Тайїп Ердоган прийняв Ілона Маска, засновника компаній Tesla і SpaceX у Нью-Йорку. У світлі виходу... продукції Tesla на турецький ринок Ердоган закликав компанію відкрити свій сьомий завод у Туреччині", - повідомила канцелярія президента Туреччини.
Ілон Маск прийшов на зустріч з турецьким лідером зі своїм сином X Æ A-12, якого коротко звуть Ліл Ікс. Ердоган поцікавився у Маска, де його дружина. Той відповів, що вони розлучилися і вона у Сан-Франциско, тому він дбає про сина.
Ердоган запросив Ілона Маска на технологічний фестиваль Teknofest в Ізмірі, розповів про концепцію Digital Turkiye та національну стратегію в галузі штучного інтелекту. Президент Туреччини також запропонував співпрацю з SpaceX у галузі космічних досліджень.
У серпні Tesla висловила зацікавленість у будівництві заводу з виробництва недорогих електромобілів в Індії. Зараз Tesla має шість заводів. Сьоме підприємство - у Мексиці, воно знаходиться на стадії будівництва.
Ілон Маск говорив, що Tesla обере країну для будівництва нового підприємства до кінця цього року.
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