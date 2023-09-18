Україна висунула на "Оскар" фільм "20 днів у Маріуполі" (відео) [ Редагувати ]
Український Оскарівський Комітет на засіданні 18 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".
Ним став фільм "20 днів у Маріуполі" українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова. Про це повідомляє Українська кіноакадемія.
Разом із Черновим над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. У стрічці показаний початок повномасштабного вторгнення росіян, бомбардування пологового будинку та порятунок автора стрічки та його колег з Associated Press з оточеного російськими військами міста.
Фільм було обрано шляхом голосування членами Українського Оскарівського Комітету, головою якого є Валентин Васянович.
У січні 2023 року фільм "20 днів у Маріуполі" отримав приз симпатій глядачів на американському фестивалі незалежного кіно "Санденс".
У національному відборі брали участь п’ять фільмів: "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, "Залізні метелики" Романа Любого, "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука, "Терикони" Тараса Томенка та "ШТТЛ" Адрієна Уолтера.
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