У ГУР відреагували на чутки про ймовірну смерть Кадирова [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Хоча низка видань і чеченські опозиціонери повідомляли, що поплічник путіна Рамзан Кадиров уже помер, насправді він ще живий, хоча і перебуває у важкому стані.
Про це пише "24 канал" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки України.
"Стан у Кадирова важкий, наразі ще не помер", – повідомили журналістам джерела у розвідці.
Нагадаємо, днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Кадирова і що чеченський диктатор впав у кому.
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