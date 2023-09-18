Хоча низка видань і чеченські опозиціонери повідомляли, що поплічник путіна Рамзан Кадиров уже помер, насправді він ще живий, хоча і перебуває у важкому стані.

Про це пише "24 канал" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки України.

"Стан у Кадирова важкий, наразі ще не помер", – повідомили журналістам джерела у розвідці.

Нагадаємо, днями з’явилися повідомлення про різке погіршення здоров’я Кадирова і що чеченський диктатор впав у кому.