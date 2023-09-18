Служба державної безпеки Грузії у понеділок, 18 вересня звинуватила групу осіб, яка "діє як в республіці, так і за її межами", у підготовці державного перевороту.

Заяву про спробу "насильницької зміни влади", яка готується, зачитав у прямому ефірі всіх загальнонаціональних телеканалів представник Служби державної безпеки.

За твердженням спецслужби, роль "ударної сили" була доручена "Єдиному національному руху" Михайла Саакашвілі та іншим опозиційним партіям, а також прозахідним організаціям, активістів яких готують у спеціальних таборах на польсько-українському кордоні.

Стверджувалося, що група осіб, яка "діє як у Грузії, так і за її межами", планує у жовтні або грудні спровокувати дестабілізацію та влаштувати масові заворушення.

Приводом має стати передбачувана негативна відповідь Європейської комісії на прохання грузинського уряду надати Тбілісі статусу кандидата в члени ЄС.

Як заявляють у Службі державної безпеки, "організатори заворушень планують розбити в Тбілісі наметове містечко, звести барикади на центральних проспектах та захопити державні установи".

Організаторами спроби державного перевороту грузинська спецслужба називає заступника голови військової розвідки України генерала Гію Лордкіпанідзе, командира "Грузинського легіону", який протистоїть російським загарбникам в Україні, Мамуку Мамулашвілі та колишньому охоронцю екс-президента Михайла Саакашвілі Михайла Батурина.

Служба державної безпеки називає їх змовниками, які планують повторити "сценарій українського Євромайдану", попередньо розкрутивши в опозиційних ЗМІ тему"проросійськості" нинішньої влади.

У заяві також стверджується, що змовники мають намір організувати вибух у наметовому містечку "тбіліського Євромайдану", поклавши відповідальність за жертви на грузинську владу країни.

У силових акціях з повалення влади, за даними спецслужби, мають намір брати участь ветерани "Грузинського легіону", а також молодіжна організація CANVAS, що базується в Белграді, створена на основі руху "Відсіч".

Одразу після виступу представника Служба державної безпеки у Тбілісі відбулися брифінги у відповідь опозиційних лідерів.

Голова "Єдиного національному руху" Леван Хабеїшвілі назвав заяву грузинської спецслужби підтвердженням впливу ФСБ рф на силові структури Грузії.

За словами Хабеїшвілі, висунутими звинуваченнями спецслужба та її голова Григол Лілуашвілі намагаються перекрити скандал із колишнім генпрокурором Отаром Парцхаладзе, на якого нещодавно Вашингтон наклав санкції "за зв'язок із російськими спецслужбами".

На звинувачення Тбілісі відповіла і українська влада. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що інформація про підготовку до заколоту не відповідає дійсності, а грузинська влада намагається вирішити так свої внутрішньополітичні питання.

Звернули увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії. Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії.

Нагадаємо, напочатку липня посол Грузії залишив Київ.