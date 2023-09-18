Зеленський відповів, чи віддасть Україна рф землі в "обмін на мир" [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що "мир" в обмін на території був би зрадою пам'яті тих, хто загинув, захищаючи Україну, її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.
Про це глава держави сказав в ефірі американського каналу CBS.
"Ні. Це наша територія", – відповів Зеленський.
Ведучий уточнив: "Вам потрібна вся (територія)? Включно з Кримом?"
На що Зеленський відповів, що тиждень тому нагороджував чергові 24 родини загиблих військовослужбовців: "І я нагороджував Героїв України. А гинуть не тільки Герої України. Різні. Всі герої для мене. Що я маю їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали: "Та гаразд, забирайте". Все, що я можу їм дати – це перемога".
Президент наголосив, що в разі "миру" на обмін територій він зрадить сім'ї всіх героїв України.
"Я просто їх зраджу", – відповів Зеленський.
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