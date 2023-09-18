Президент України Володимир Зеленський заявив, що "мир" в обмін на території був би зрадою пам'яті тих, хто загинув, захищаючи Україну, її незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.

Про це глава держави сказав в ефірі американського каналу CBS.

"Ні. Це наша територія", – відповів Зеленський.

Ведучий уточнив: "Вам потрібна вся (територія)? Включно з Кримом?"

На що Зеленський відповів, що тиждень тому нагороджував чергові 24 родини загиблих військовослужбовців: "І я нагороджував Героїв України. А гинуть не тільки Герої України. Різні. Всі герої для мене. Що я маю їм сказати? Що всі вони загинули, щоб ми тепер сказали: "Та гаразд, забирайте". Все, що я можу їм дати – це перемога".

Президент наголосив, що в разі "миру" на обмін територій він зрадить сім'ї всіх героїв України.

"Я просто їх зраджу", – відповів Зеленський.