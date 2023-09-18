На Одещині викрили нову корупційну схему ухилення від військової служби. До її організації причетні голова лікарської консультативної комісії одного з медичних закладів та двоє місцевих мешканців.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, підозрювана організувала корупційну схему отримання хабарів за виготовлення виписок з медичної карти амбулаторного хворого із зазначенням фіктивного діагнозу. За допомогою цього за 1500 доларів людина могла уникнути призову на військову службу під час мобілізації. За цю суму "зелених" в Одесі можна було купити туберкульоз.

Зазначається, що, згідно з документами та реєстрами, ці "хворі" не зверталися до медиків і не стояли на обліку.

Надалі ці медичні довідки передавалися ТЦК, на підставі чого чоловіків визнавали непридатним до військової служби.

Також повідомлено про підозру двом спільникам голови комісії, через які вона отримувала неправомірну вигоду від військовозобов'язаних громадян України (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 КК України).

"Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним і усунення з посади медпрацівниці", - повідомили в прокуратурі.