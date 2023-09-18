В Туреччині одночасно знесли дев’ять багатоповерхівок через землетрус (відео) [ Редагувати ]
У турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель.
Про це повідомляє місцеве видання TRT Haber.
Зазначається, що у місті понад 36 тисяч будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан. Поки що знесено близько 6 тисяч будівель. Малоповерхові будинки у місті зносять за допомогою будівельної техніки, а багатоповерхівки - за допомогою вибухівки.
Цей метод і був застосований під час знесення дев'яти 15-поверхових будинків у районі Ешилтеп.
Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кілограмів вибухівки та 30 тисяч детонаторів. Усі 9 будівель знесені одночасно.
по темі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрівся у Нью-Йорку з американським бізнесменом Ілоном Маском. Вони обговорили можливі інвестиції мільярдера в економіку Туреччини
Ексглава Херсонської обласної військової адміністрації Генадій Лагута міг скоїти самогубство
Популярна українська співачка Ксенія Шадурська, більш відома під сценічним іменем SHADU, втратила частину волосся
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може "розлучитися" з Європейським Союзом
На Закарпатті було зафіксовано підземні поштовхи магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера