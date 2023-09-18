У турецькому місті Малатья, що постраждало від сильного землетрусу, керованим вибухом було одночасно знесено дев'ять 15-поверхових будівель.

Про це повідомляє місцеве видання TRT Haber.

Зазначається, що у місті понад 36 тисяч будівель отримали серйозні пошкодження внаслідок землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 бала із центрами у провінціях Пазарчик та Ельбістан. Поки що знесено близько 6 тисяч будівель. Малоповерхові будинки у місті зносять за допомогою будівельної техніки, а багатоповерхівки - за допомогою вибухівки.

Цей метод і був застосований під час знесення дев'яти 15-поверхових будинків у районі Ешилтеп.

Інженерним бригадам довелося закласти близько 1660 кілограмів вибухівки та 30 тисяч детонаторів. Усі 9 будівель знесені одночасно.