Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України напередодні засідання "Рамштайн".
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Bild.
"Ми поставляємо додаткові боєприпаси: вибухові, мінометні, протимінометні. Тому що боєприпаси - це те, що найгостріше необхідно Україні в її оборонній боротьбі з жорстокою агресивною війною", - заявив він.
Міністр додав, що також Німеччина допоможе Україні захищеною технікою та системами розмінування.
"Але ми не забуваємо і про наближення зими: Ми відправимо не тільки одяг, а й електро- і теплогенератори. Загалом пакет коштуватиме 400 млн євро", - заявив Пісторіус.
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