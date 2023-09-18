У Німеччині зробили заяву про передачу Taurus Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Влада Німеччини поки не вирішила передавати українським військовим далекобійні ракети Taurus з радіусом дії до 500 кілометрів.
Про це повідомляє міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив в інтерв'ю Bild.
Чиновник нагадав, що Німеччина вже надала Україні бойові танки Leopard та сучасні системи протиповітряної оборони IRIS-T. При цьому країна посідає друге місце у світі за обсягом військової підтримки України.
"Обов'язок всього німецького уряду - дуже ретельно зважувати кожну поставку зброї. Необхідно з'ясувати безліч політичних, юридичних, військових та технічних аспектів. Це нелегко. Німецький уряд ще не вирішив, чи відправляти крилаті ракети Taurus", - зазначив Пісторіус.
За його словами, зараз німецька влада веде переговори з Україною про умови використання Taurus, у тому числі про завдання ударів тільки на українській території та розгортання ракет, для чого може знадобитися допомога Бундесверу.
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