Румунія має намір заборонити імпорт українського збіжжя на один місяць. Країна чекає на пропозиції від прем'єра України щодо його ліцензування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, інформує RFI.

За його словами, він днями спілкувався з Денисом Шмигалем і представниками Європейської комісії. Остання попросила запровадити систему ліцензування експорту зернових в країни єврозони, про що просив сам Чолаку та депутат Європарламенту від соціал-демократів Віктор Негреску на зустрічі із президентом ЄК.

"Прем'єр-міністр України висловився в тому ж дусі, заявивши, що дуже суворий контроль все одно буде потрібен. Досі, відколи Комісія прийняла рішення не продовжувати заборону, до Румунії не було ввезено жодного кілограма пшениці або чогось іншого, і так буде і сьогодні – не тому, що Чолаку заборонив це, або тому, що прем'єр-міністр чи уряд заборонили це на митниці. Це була джентльменська угода між мною і прем'єр-міністром України, яку ми обидва поважали. На жодній митниці не було жодного запиту на експорт зерна з України до Румунії", - розповів Чолаку.

Зараз прем'єр чекає від української сторони пропозиції щодо ліцензування зерна та планує їх обговорити. У разі, якщо будуть запити на експорт у Румунію, то Чолаку попросить голів Міністерства сільського господарства та Міністерства економіки розробити спільний наказ про те, щоб на 30 днів, доки все не з'ясується, обмеження було продовжене.

Нагадаємо, Україна подала позови до Світової організації торгівлі (СОТ) через заборону на імпорт зерна до країн Євросоюзу.