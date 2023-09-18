Зеленський прибув у Нью-Йорк та зробив заяву [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський прибув у США в Нью-Йорк ввечері 18 вересня.
"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям.
Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі.
У Вашингтоні заплановані переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом", – додав президент.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що вони з президентом та командою прибули до Нью-Йорка.
Він також анонсував чітке пропозицію для членів ООН від України.
по темі
Президент України Володимир Зеленський виступить перед американськими сенаторами у Вашингтоні
Президент США Джо Байден зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку 21 вересня. Зустріч відбудеться у рамках Тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Про це на брифінгу повідомив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Вашингтон
Президент України Володимир Зеленський сподівається переконати президента США Джо Байдена надати Силам оборони ракети ATACMS з радіусом дії 300 км
У столиці відбувся третій Саміт перших леді й джентльменів. Хто приїхав у гості до української столиці та які рішення ухвалили?