Президент України Володимир Зеленський прибув у США в Нью-Йорк ввечері 18 вересня.

"Одразу з аеропорту їду до наших воїнів, які проходять в Америці лікування та реабілітацію. Передусім – підтримка наших людей і вдячність тим, хто допомагає Україні й українцям.

Далі – важливі й насичені дні. Генеральна Асамблея ООН, Саміт цілей сталого розвитку, Рада Безпеки. Вже намічені вагомі двосторонні зустрічі.

У Вашингтоні заплановані переговори з Президентом США, з лідерами палат і партій Конгресу, з військовим керівництвом", – додав президент.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що вони з президентом та командою прибули до Нью-Йорка.

Він також анонсував чітке пропозицію для членів ООН від України.