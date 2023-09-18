Війська рф завдали кількох ударів по Харкову сьогодні пізно ввечері, 18 вересня. Під ударом – центральна частина міста.

Про це повідомляє в Telegram поліція Харківської області.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, війська рф за допомогою ракет обстріляли центральну частину міста.

"Харків знову під обстрілом російських ракет. За попередньою інформацією, під ударом центральна частина міста", - заявив Терехов.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, за попередніми даними, внаслідок ракетного удару обійшлося без постраждалих. Інформація про наслідки влучень уточнюється.

Повідомляється, що через десять хвилин після першої серії вибухів було чути щонайменше ще два вибухи.