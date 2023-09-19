У росіян значні втрати під Бахмутом. Боєздатність втратили одразу декілька військових підрозділів рф: 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі бригади десанту. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський під час спілкування з бійцями під Бахмутом. Загалом, обстановка на східному напрямку залишається складною. Ворог не полишає своїх намірів відновити наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Детальніше про ситуацію на східному фронті розкаже Євген Соломін.

На Луганщині спостерігається перегрупування російських військ. Лимансько-Кремінський та Сватівсько-Куп'янський напрямки - у центрі активних дій окупаційних військ.

Сергій Гайдай, ексголова Луганської обласної військової адміністрації:

Зараз вони накопичують нові зусилля для того, щоб знову піти у наступ. Так говорить розвідка, і так бачимо, що вони там збираються.

Ситуація тут залежить загалом від того, що відбувається на фронті, зокрема в районі Бахмута.

Сергій Гайдай, ексголова Луганської обласної військової адміністрації:

Ті успіхи, які ми чули від Генерального штабу в районі Кліщіївки та Андріївки, то, можливо, вони завадять новому наступу. Туди їм доведеться перекидати певні підрозділи, щоб не допустити розвиток успіху на цьому напрямку.

Деокуповані села Луганщині під постійними обстрілами. Але цього разу вдалося до жителів провести лікарів. Потреба в медичній допомозі вкрай важлива. Адже єдині рятівники тут: поліцейські, волонтери та військові.

Відсьогодні з нами в команді буде працювати лікар. Дівчинку звуть Танюша. Тож відсьогодні на Луганщині буде лікар.

Якщо ж на місці зарадити хворим не вдається - евакуюють людей до найближчих лікарень.

Гарячими точками війни на Луганщині є деокуповані села Білогорівка, Невське, Червонопопівка.

За інформацією Луганської ОВА:

Доки росіяни формують нові штурмові групи, вони застосовують все наявне озброєння, яким можна нанести ураження зі значної дистанції. Менш масованим їхній вогонь не став. Зокрема, лише в Невському зафіксовано 56 вибухів.

Командувач Сухопутних військ підтвердив, що в боях на Бахмутському напрямку були розбиті й повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених частин ворога. Генерал Сирський напередодні був на передовій та зустрівся з нашими оборонцями.

Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ Збройних сил України:

Ви виконали свій військовий обовязок і зробили черговий, але далеко не останній крок задля нашої перемоги.

Після знищення окупантів минулого тижня в Андріївці та Кліщіївці ворог проводить численні контратаки з різних напрямків. Адже ці населені пункти були важливими елементами оборонного рубежу ворога, який простягнувся від Бахмута і до Горлівки.

Напередодні вдень російські окупанти з мінометів обстріляли Торське. Снаряди поцілили по приватному сектору. Зазнала поранень 61-річна місцева жителька. Окупаційні війська атакували Авдіївку та околиці Торецька. Тут загинули двоє людей.

За інформацією Донецької ОВА:

Російські війська завдали десять ударів по території Донецької області за минулу добу, застосувавши для атак авіабомби, РСЗВ "Град", "Смерч", артилерію. Під вогонь потрапили 7 населених пунктів.

Сили оборони за добу відбили російські атаки в районі Кліщіївки та Андріївки та майже 10 атак в районі Мар'їнки на Донеччині. За даними Генштабу, українські війська продовжують вести наступальну операцію на Бахмутському напрямку.