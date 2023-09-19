Війна в Україні стане ключовою темою засідання Генасамблеї ООН. Високі дебати починаються вже сьогодні. До штаб-квартири з'їжджаються світові лідери. Вже відомо про виступ президента Байдена. Своє слово на Генасамблеї скаже й український лідер. Президент Володимир Зеленський вже прибув до Нью-Йорка.

Тож, чого чекати від дебатів? З ким зустрінеться український президент? І, головне, чи чекати на новий пакет озброєння під час офіційного візиту до Сполучених Штатів? Наш спецкор Дмитро Анопченко все бачив на власні очі, ось що він передає із Нью-Йорка зі штаб-квартири Обʼєднаних Націй.

У програмі Президента два повні ООН дні: вівторок і середа, коли будуть і виступ з трибуни Генеральної Асамблеї, і Радбез з українських питань, і низка зустрічей. І традиційно, так було заведено, день прильоту глави держави (цього разу це понеділок) - це була сама лише поїздка з аеропорту в готель, а все надважливе розпочиналося вже наступного дня. Але війна змінює всі правила. І Зеленський розпочав перебування у Штатах із відвідання шпиталю, де американці лікують поранених українських солдатів.

Тут не треба багато коментувати чи щось говорити. Ці долі, ці обличчя - все говорить саме за себе. Хлопці з ампутаціями, частково із втратою кількох кінцівок. І для них протезування тут, у Нью-Йорку - це другий шанс. А ще можливість сфотографуватися з Президентом, поговорити з ним - не уявляєте, як це для них багато. Так, їм вручили нагороди. Але відчувалося, що для всіх них куди важливіше розуміти, відчувати, що про них памʼятають, що вони потрібні, що для країни, за яку вони воювали, вони - Герої. І це було зворушливо і по-справжньому.

Щодо офіційної частини - то сьогодні о десятій за місцевим часом (у Києві це буде сімнадцята) першим із президентів, за традицією, буде виступати Джо Байден.

І у пресі натякнули, що у його промові обов'язково будуть меседжі щодо України. І в першій половині дня (а це час, коли преси найбільше й уваги найбільше) відбудеться промова Президента Зеленського. Виступатиме українською. А говоритимете про те, що болить всім нам. Війну і те, що потрібно для її закінчення, для справедливого миру. І Президент останнім часом на цьому багато наголошує в інтервʼю західній пресі - ціною не будуть жодні територіальні поступки. Цього день у розкладі Президента багатьох двосторонніх зустрічей. І одна з них - офіс президента Польщі анонсував саме цього дня перемовини Дуди й Зеленського. Офіційного підтвердження часу немає, але цю розмову чекають, вона буде в першу чергу про українське зерно та позицію наших партнерів щодо цього. І тут, що цікаво, Штати намагаються говорити й з Польщею, і з Україною, щоб ця суперечлива ситуація не переросла у конфлікт. Сказав про це стратегічний координатор Радбезу США Джон Кірбі.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Скажу просто: ми говорили й будемо продовжувати говорити з нашими партнерами про їхнє занепокоєння щодо, в цьому випадку, імпорту зерна. Але маю зауважити, що, по-перше, ми хочемо, щоб повернулись до зернової угоди, щоб вона продовжувалась, але росія гальмує це. І по-друге, ми віримо, що українське зерно, оскільки України є житницею для світу, може зробити багато для полегшення страждань, зменшення економічної нерівності, уникнення голоду в усьому світі. Тому ми хочемо, щоб це зерно вийшло на ринок. Але тут кожна нація має вирішувати сама.

А ще я запитав Джона про те, що, впевнений, всіх нас цікавить. Новий пакет американської військової допомоги, коли його чекати. І чи зʼявитися він (як прогнозувала преса) в день зустрічі Байдена і Зеленського у Білому домі, або у переддень. Адмірал сказав, що не має права розголошувати деталі до того, як це зробить особисто президент Байден. Але натяк зробив максимально прозорий.

Джон Кірбі, стратегічний координатор Радбезу США:

Що президент Зеленський має знати - і мені навіть не потрібно цього говорити, тому що він це знає, що оскільки він приїжджає сюди, до Нью-Йорка, а потім до столиці, то ми хочемо, щоб він був упевнений, що Сполучені Штати нададуть додаткову безпекову допомогу. І що не менш важливо (бо про це часто забувають) - вона надійде і від наших союзників і партнерів по всьому світу. Понад півсотні націй роблять свій внесок у здатність України захищатися. Хтось надсилає зброю, танки, бронетехніку, крилаті ракети; хтось - фінансову допомогу. І для президента Байдена очевидно, що світ дійсно продовжує об'єднуватися в спробах підтримати Україну. Тому Президент Зеленський має бути спокійним і щодо цієї підтримки, і щодо того, що вона триватиме.

За роки, що проводять тут у вересні Генеральну Асамблею, і що сюди приїжджала українська делегація, ці візити були різними. Зараз нікого не потрібно вмовляти поговорити із Зеленським тут, у кулуарах, навпроти, зацікавленість величезна. Після двох днів у Нью-Йорку буде Вашингтон - зустріч у Конгресі, Білий дім. І все це тому, що Україна є важливою. І попри те, що дві сотні лідерів світу приїхало сюди, кожен зі своїми пріоритетами, відстоюватимуть їх і вимагатимуть уваги Штатів до цих проблем, але саме Україні готові допомагати. Тому, що це не тільки про нас. І це головне, що відчувається зараз в ООНівських кулуарах на початку Високих дебатів і візиту Президента.