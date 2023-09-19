На західних кордонах країни збільшуються черги. Традиційно, на початку осені, українці їдуть на сезонні заробітки до Польщі. Щоправда, інтенсивний трафік і на в'їзд до нашої країни. Особливо, з початком навчального року.

Крім того, прикордонники звітують про збільшення кількості іноземців. Серед відвідувачів України побільшало поляків. Більше про ситуацію на пунктах пропуску у сюжеті наших кореспондентів.

У черзі на виїзд з України - близько 50 транспортних засобів.

Петро, водій:

Веземо людей на роботу. Виїжджають на заробітки.

Вадим, водій автобуса:

До вересня їздило багато людей у відпустку, жінок переважно. Зараз уже менше.

Причини виїздів і справді змінилися. Як і кількість тих, хто перетинає кордон.

Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:

Якщо з середини серпня ми спостерігали, що збільшилася кількість громадян, які в'їжджають в Україну, то зараз особи, які виїжджають, переважають над тими, хто в'їжджає. Незначно, але на кілька сотень осіб.

Прикордонники ретельно перевіряють документи чоловіків, які стоять у черзі на виїзд. У Віктора - все гаразд, може рухатися далі.

Віктор, водій:

Їжджу двічі на рік. У мене син-студент у Варшаві в Політехніці навчається.

Доводиться бути пильними, адже чи не щодня є спроби виїхати за підробними документами. Як правило, йдеться про ухилянтів.

Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:

Ми виявляємо таких громадян, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, загалом за підробленими документами. За 8 місяців цього року уже виявлено майже 200 підроблених документів. З початку цього року ми не пропустили близько 4 тис. громадян, значна частина - це 3600 громадян України, які слідували на виїзд.

Ще одна тенденція: побільшало іноземців, які їдуть в Україну. Лише на Волині пропускають 200-300 осіб. Адам - громадянин Польщі, живе поряд із кордоном, його мати та дружина з Волині.

Адам, водій із Польщі:

Ми змушені двічі на тиждень перетинати кордон. Якщо субота вільна, то їдемо в п'ятницю, а в неділю повертаємося.

Син Адама навчається разом з українцями. Тож чоловік чим може, допомагає нашим співгромадянам.

Адам, водій із Польщі:

Чи ти поляк, чи ти українець, треба якось допомагати, Бо якщо не будемо допомагати, не будемо розуміти, то війна буде в нас.

Черги на кордоні збільшуються перед вихідними, а в будні шлях вільніший.

Марчинг, водій із Польщі:

Зараз є добре з України до Польщі, бо є додаткова смуга, а з Польщі до України - то треба трохи постояти.

Щоб уникнути черг, прикордонники радять відстежувати кількість авто на офіційних ресурсах служби.