На західних кордонах країни збільшилися черги [ Редагувати ]
На західних кордонах країни збільшуються черги. Традиційно, на початку осені, українці їдуть на сезонні заробітки до Польщі. Щоправда, інтенсивний трафік і на в'їзд до нашої країни. Особливо, з початком навчального року.
Крім того, прикордонники звітують про збільшення кількості іноземців. Серед відвідувачів України побільшало поляків. Більше про ситуацію на пунктах пропуску у сюжеті наших кореспондентів.
У черзі на виїзд з України - близько 50 транспортних засобів.
Петро, водій:
Веземо людей на роботу. Виїжджають на заробітки.
Вадим, водій автобуса:
До вересня їздило багато людей у відпустку, жінок переважно. Зараз уже менше.
Причини виїздів і справді змінилися. Як і кількість тих, хто перетинає кордон.
Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:
Якщо з середини серпня ми спостерігали, що збільшилася кількість громадян, які в'їжджають в Україну, то зараз особи, які виїжджають, переважають над тими, хто в'їжджає. Незначно, але на кілька сотень осіб.
Прикордонники ретельно перевіряють документи чоловіків, які стоять у черзі на виїзд. У Віктора - все гаразд, може рухатися далі.
Віктор, водій:
Їжджу двічі на рік. У мене син-студент у Варшаві в Політехніці навчається.
Доводиться бути пильними, адже чи не щодня є спроби виїхати за підробними документами. Як правило, йдеться про ухилянтів.
Маргарита Вершиніна, речниця Волинського прикордонного загону:
Ми виявляємо таких громадян, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, загалом за підробленими документами. За 8 місяців цього року уже виявлено майже 200 підроблених документів. З початку цього року ми не пропустили близько 4 тис. громадян, значна частина - це 3600 громадян України, які слідували на виїзд.
Ще одна тенденція: побільшало іноземців, які їдуть в Україну. Лише на Волині пропускають 200-300 осіб. Адам - громадянин Польщі, живе поряд із кордоном, його мати та дружина з Волині.
Адам, водій із Польщі:
Ми змушені двічі на тиждень перетинати кордон. Якщо субота вільна, то їдемо в п'ятницю, а в неділю повертаємося.
Син Адама навчається разом з українцями. Тож чоловік чим може, допомагає нашим співгромадянам.
Адам, водій із Польщі:
Чи ти поляк, чи ти українець, треба якось допомагати, Бо якщо не будемо допомагати, не будемо розуміти, то війна буде в нас.
Черги на кордоні збільшуються перед вихідними, а в будні шлях вільніший.
Марчинг, водій із Польщі:
Зараз є добре з України до Польщі, бо є додаткова смуга, а з Польщі до України - то треба трохи постояти.
Щоб уникнути черг, прикордонники радять відстежувати кількість авто на офіційних ресурсах служби.
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