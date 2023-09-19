Українські школи продовжують обладнувати укриттями. Серед лідерів - Київщина. В області облаштували понад 1200 об'єктів цивільного захисту. В першу чергу йдеться про навчальні заклади. Роботи нині тривають по всій країні.

У Черкасах, приміром, очне навчання дітей відновила третина шкіл. У навчальних закладах є необхідні укриття. Але, в решті ще тривають капітальні ремонти укриттів. Коли там діти зможуть сісти за парти? І чому сховища не встигли відремонтувати до початку навчального року? - Ірина Васюра з'ясовувала.

Учні цієї школи у Черкасах цьогоріч навчаються офлайн. І такі уроки дітям подобаються більше за дистанційні.

Вікторія Дубова учениця 6-го класу:

Рада, бо ближче спілкуюсь зі своїми однокласниками, менше сиджу за компом.

Під час повітряних тривог учні переходять в укриття, там уроки не продовжують, бо діти в стресі. Та й саме повернення до школи дається непросто, після тривалої дистанційки треба призвичаїтися до колективу.

Маргарита Ратушна, вчителька української мови та літератури:

Зміни помітні у тому, як діти спілкуються один з одним, бо їм, звичайно, стало важче, вони надто довго не були в одному колективі, надто довго не мали можливості оцієї комунікації й спілкування. Максимально робимо все, шо від нас залежить, шоб цей бар'єр зник.

У цій школі - близько 1800 дітей, і з початку повномасштабного вторгнення вони вперше одночасно вийшли на навчання.

Директорка гімназії показує одне з приміщень, яке було капітально відремонтовано. Тут зробили сучасну вентиляцію, систему очищення води та інклюзивні санвузли. Раніше тут було чотири стрілецькі тири, тепер вони діють ще і як укриття.

Ірина Топчій, директорка навчального закладу:

У нас навчалась в школі тільки половина дітей, десь 40% навіть, тобто повністю в нас не вистачало приміщення, ми знаходились тільки в одному з цих приміщень, а зараз це все на абсолютно іншому рівні, створені безпечні умови.

А в цій школі ремонтні роботи саме у розпалі. Для укриття готують 700 квадратних метрів. Планують кілька секцій для розміщення дітей, а ще капітальний ремонт вентиляції та санвузлів.

Завершити ремонт в укритті планують за місяць. Поки ж на офлайн навчання тут вийшли лише перші та другі класи.

Світлана Онопрієнко, директорка навчального закладу:

Ми плануємо по завершенню капремонту вивести на навчання всіх дітей закладу. Минулого року ми забезпечили навчанням ту кількість дітей, яку могли помістити у власному укритті, сьогодні маємо договори із трьома організаціями, які знаходяться поблизу нашого колегіуму, це дало змогу вивести на навчання учнів 1-2 класів.

Втім, батьків засмучує така тривалість ремонтів. Складно зрозуміти, чому їх не завершили до початку навчального року. У міському департаменті освіти пояснюють: є кілька етапів, які не оминути.

Надія Євчак, заступниця директора Департаменту освіти Черкаської міської ради:

Спочатку робиться технічна документація, це дуже затягує час, потім починаються ремонтні роботи. Вони затягуються в часі, бо міняється й електропроводка, міняється і витяжна система, робиться капремонт, а потім закупляються ще меблі.

Поки що на повноцінне очне навчання нині вийшли 11 черкаських шкіл, а це трохи менше третини. Решта працює у змішаному форматі, на уроки приходить та кількість дітей, яку можуть вмістити укриття.