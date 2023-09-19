Ворог припинив спроби наступу на Лимано-Купʼянському напрямку: як минула ніч [ Редагувати ]
Напередодні ворог припинив спроби наступу на Лимано-Купʼянському напрямку, зокрема після того, як зазнав поразки під Новогорівкою. У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" старший лейтенант, начальник служби зв'язків з громадськістю 21 ОМБр Дібров Сергій розповів, у чому можу бути причина та як пройшла ніч на цій ділянці.
Принципово ситуація не змінилась, ворог здійснював поодинокі обстріли, працювала ворожа безпілотна авіація, наша теж відпрацювала на відмінно. В цілому, дійсно спостерігаємо таке зниження активності ворога на цьому напрямку.
Також він розповів, чи бачать підготовку ворога до нових штурмів і наступів, чи збираються окупанти наступати, чи надають перевагу артилерійським ударам.
Артилерійські удари - це передвісник наступальних дій, тому що наступ завжди починається з підготовки, ми не бачимо якихось натяків, що ворог щось планує. Чому він стих - можливо тому, що вийшов на поповнення, можливо частина підрозділів відводиться або підводиться сюди. Констатуємо те, що ніч пройшла досить спокійно, ворог трішки змінює тактику, ми стоїмо і продовжуємо воювати.
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