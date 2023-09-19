Близько 33 тисяч дітей на Київщині не можуть дістатися до школи пішки. Для організації перевезення в області вже задіяно понад три сотні шкільних автобусів. Зараз автопарк активно поповнюють сучасними машинами. Усього їх закуплять 45 - у співфінансуванні державного та місцевих бюджетів. Тему продовжить Єлизавета Яковлева.

Десять новеньких автобусів на подвір'ї. Вони вже готові розвозити по домівках учнів, які живуть далеко звідси. Освітянам урочисто вручають ключі від транспорту.

Мар'яна розповідає: у її Томашівській громаді - 17 населених пунктів. І лише 2 школи. Подекуди дім учня і навчальний заклад розділяють десятки кілометрів. Тому без автобусів - ніяк.

Мар'яна Каліновська, керівник відділу освіти Томашівської громади:

І оцей автобус закриватиме нам цю потребу. Новенький, гарненький. Два старі автобуси у нас були вилучені. Оце вже буде останній автобус, який перекриває наші потреба. До цього ми ще один отримали. І тепер цей, тепер всі дітки у нас будуть в комфорті.

Левову частку грошей на шкільний транспорт дає уряд. Ще 10-30 відсотків від суми вносять самі ж громади. Щоби повністю закрити потребу у Київській області, потрібна ще сотня автобусів.

Руслан Кравченко, голова Київської ОВА:

Не всі дітки мають доступ до навчання, проживають в різних населених пунктах з великою відстанню від навчальних закладів. Потрібно, щоб кожна дитина з кожного села мала доступ до навчання. Ми передаємо тим громадам, які разом з нами у співфінансуванні взяли участь в цій програмі.

Втім, у планах можновладців не лише безпека та комфорт дітей у дорозі до школи. Директорка ліцею в селі Білогородка показує нам укриття навчального закладу. Каже: раніше тут важко було навіть просто знаходитися. Тепер - і безпечно, і красиво.

Юлія Очеретнюк, директорка Білогородського академічного ліцею №2:

Був розроблений нами проєкт, який отримав підтримку в Київській ОВА, ми бачимо ось нову витяжку, яка була побудована, нова система опалення, нова система освітлення, а також нова система аварійного освітлення та комфортні ігрові зони, де діти можуть перебувати.

Є тут і величезні баки для води.

Юлія Очеретнюк, директорка Білогородського академічного ліцею №2:

Була встановлена автоматична система збереження питної води. Вона розрахована на 4 тисячі літрів, що дає змогу забезпечити й укриття, і весь навчальний заклад під час відсутності води.

Якщо зникне світло, насоси працюватимуть від генератора. А коли немає повітряної тривоги, одне з приміщень можна використовувати як танцювальну залу.

В одному з кабінетів - "клас безпеки". Діти тут можуть і дізнатися основні правила поведінки в умовах війни, і поліцейську форму приміряти, і Пса Патрона намалювати.

Така вона, "школа майбутнього". Де учні можуть отримувати знання у безпечних та комфортних умовах.