Відлуння війни, яке ми ще довго чутимемо. Мінна небезпека. Новини про випадковий наїзд на міну, або детонацію під час польових робіт з'являються регулярно. Днями, на Херсонщині, загинув тракторист. Під час роботи в полі він наїхав на російську міну.

Нині, по всій країні тривають спеціальні тренінги з мінної безпеки. Одеські сапери між ротаціями на Херсонщину організували інтерактивний курс для цивільних. Першими слухачами стали волонтери та журналісти, яким доводиться працювати на небезпечних територіях. В рамках навчання, учасники проходять імітацію мінного поля, щоб відчути, наскільки важлива техніка безпеки. Про основні правила - далі.

Вже півтори години ви знаходитесь на імітації замінованої території, тобто, ходили тут, сиділи.

Так, після вступної частини тренувань сапери приголомшують свої слухачів. У групі - волонтери та журналісти, яким доводиться працювати на небезпечних територіях. Вони стали першими слухачами курсу з техніки безпеки від одеських саперів. Взвод "Хаджибей" складається винятково з добровольців. У кожного за плечима - свій досвід.

Ось таких пів ящика ми знайшли. Зраділи - в нас трофей. А потім замислись, а де друга половина ящика. І так акуратненько вийшли, бо зрозуміли, що вона десь під нами, в землі.

Так Сергій усвідомив, що кожному піхотинцю потрібні знання із саперної справи. Тепер він очолює саперно-інженерний взвод Нацгвардії, що має власну аеророзвідку та сучасне обладнання. Після чотирьох місяців розмінувань критичної інфраструктури населених пунктів Херсонщини, зрозуміли: знання з мінно-вибухової безпеки цивільним потрібні так само як військовим. І ось демонструють першим курсантам найрозповсюдженіші міни.

Зусилля, необхідне для спрацювання від 130 до 150 кілограмів. Але, якщо думаєте. Що наступив, і нічого не буде, то не зовсім так. Якщо стрибнути на неї, можна привести її в дію.

Саме на такий протитанковий заряд ми натрапили на імітації мінного поля. Його сапери зробили для кращого розуміння курсантами небезпеки.

Інструктор розповідає, що ще може ховатися у землі.

Сапери розповідають: чи не кожна друга міна, встановлена на деокупованих територіях - то пастка.

Сергій Узунов, командир інженерно-саперного взводу «Хаджибей» Національної гвардії України:

Ворог мав достатньо часу, аби замінувати максимально якісно територію, критичну інфраструктуру. Мінував її з сюрпризами та "ловушками" саме на саперів.

В арсеналі взводу - пристрій для розмінування пасток на основі протитанкових мін. Розроблений та виготовлений українськими фахівцями.

Романтики в саперній справі, кажуть бійці, небагато. Щодня проходять до 10 кілометрів. З них половину - повзуть. Розуміючи, що кожна розтяжка може нести подвійну загрозу.

Ілля, сапер:

Шукайте кінці розтяжок. Де вона закінчується, бо там може бути граната під розвантаження. Ріжете просто розтяжку, відпускається чека і вона зривається. І спрацьовує одразу і міна.

Найстрашніше, що знайти таке на деокупованій території може не тільки професіонал.

Ілля, сапер:

- Якщо це звичайна цивільна людина знайшла? - Краще далі вже не йти. Ця міна розтягується на тридцять метрів розтяжки. Вона з радіусом 30 метрів вбивчої сили.

А ось міна-пелюстка - небезпечна і для цивільних, для саперів. Вона майже не має металевих складових. Тож металошукач реагує на пелюстку, як на фольгу від пачки цигарок.

Сергій Узунов, командир інженерно-саперного взводу «Хаджибей» Національної гвардії України:

Вона кольору зеленого або темної оливи. І гарно маскується в будь-якій місцевості. Їх габарити невеликі, помітити вкрай важко. Якшо це мінування було рік тому, не забуваємо, що трава росте, і вона під покровом взагалі не помітна.

Основна думка, яку сапери намагалися донести до слухачів: натрапивши на небезпеку, слід відійти, позначити місце та викликати професіоналів.

Олена Волощук, волонтер:

Ми живемо в Україні, ми не знаємо, де будемо завтра, куди потрібно буде йти. А так, як я мати двох дітей, і я не знаю, що буде завтра, то такі знання нам всім потрібні.

Україна нині - найзамінованіша країна у світі. І долати цю небезпеку після Перемоги фахівцям доведеться десятиріччями. Тому правила мінної безпеки нині слід знати кожному українцю.

Артем Погодін, командир відділення інженерно-саперного взводу "Хаджибей" Національної гвардії України: