Чому дорожчають курятина та яйця: економіст дав відповідь [ Редагувати ]
У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заслужений економіст України, експерт з економічних питань Ігор Полховський розповів про те, чому додають у ціні яйця та курятина.
Я вважаю тому, що куряче мʼясо - це найдешевше м'ясо, яке є на ринку. Враховуючи, що в цілому народ біднішає, зрозуміло з яких причин, тому і він починає споживати більше курятини, аніж свинини, яловичини та інше. Якщо попит зростає - ціни також зростають. Це один з факторів.
"Коли зростають всі основні, базові витрати на вирощування цих курей - то і саме м'ясо буде дорожчати. Треба розуміти, що те, що ціни ростуть - вони ростуть. У всьому світі, особливо після того, як пішов ковід, яки було витрачено багато грошей у різних країнах, в Америці люди отримували до 1000 доларів щомісячно. Це спричинило те, що в Америці та Європі - інфляція до 10% піднялись, тому це вдарило по нас", - сказав він.
Але питання в проценті витрат на себе і на харчові продукти до своїх загальних доходів. Якщо в Європі ця цифра по різних країнах - від 10-15%, то у нас доходить до 50-60%, а по деяким категоріям до 80%.
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