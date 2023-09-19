У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, де зараз наступають наші Збройні Сили України.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Сили Оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника. В районі Кліщіївки Донецької області противник намагався відновити втрачене положення, в районі Андріївки, успіху не мав. На Мелітопольсткм напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намаючись відновити втрачені позиції.

"На Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, давити на ворога та крок за кроком відвойовувати нашу землю", - додав він.