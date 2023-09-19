У вівторок вночі, 19 вересня, окупанти з артилерії двічі обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Є постраждалий. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

Так, російські військові накрили артилерійським вогнем Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок цього поранення отримав 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості.

Пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередач та газогін. Також окупанти сьогодні вночі влучили по Кривому Розі, через що сталася пожежа у багатоповерховій будівлі.