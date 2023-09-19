Окупанти накрили Дніпропетровську область артилерією: є постраждалий [ Редагувати ]
У вівторок вночі, 19 вересня, окупанти з артилерії двічі обстріляв Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області. Є постраждалий. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Так, російські військові накрили артилерійським вогнем Нікополь та Марганецьку громаду. Внаслідок цього поранення отримав 71-річний чоловік. Він у лікарні, в стані середньої тяжкості.
Пошкоджень зазнали 6 приватних будинків, господарська споруда, гараж, лінія електропередач та газогін. Також окупанти сьогодні вночі влучили по Кривому Розі, через що сталася пожежа у багатоповерховій будівлі.
Вже вранці над областю наші захисники збили ворожий БпЛА.
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