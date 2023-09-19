Тікала від війни, рятуючи книги: історія переселенки з Донеччини [ Редагувати ]
Через війну вони змушені покинути власну домівку, а часто й улюблену роботу. Та героїня нашого наступного сюжету - переселенка Любов Бондаренко змогла не тільки почати нове життя, а й продовжити улюблену справу на новому місці.
В селі Зеленопілля на Донеччині жінка працювала бібліотекарем. Та коли російська артилерія почала діставати до села вирішила переїхати. З собою взяла кількадесят книжок і нині мріє про відродження читацького клубу. У місцевому територіальному центрі навіть почала організовувати соціальну бібліотеку для цього.
Це одна з книжок, яку Любов Бондаренко вивезла під час евакуації з рідного Зеленопілля на Донеччині.
Любов Бондаренко, бібліотекарка:
Це як хата без Кобзаря, у мене був вишитий нашою селянкою портрет Шевченка, і я його приладнала там, на стінці, в бібліотеці, і всі заходили, і всім розказувала.
На згадку життя до війни в неї лишився хіба що цей фотоальбом.
Коли гортає сторінки зі світлинами з улюбленої бібліотеки, у пані Любові тремтить голос.
Кожен куточок оформляла, старалась.
Виїздити з рідного села пенсіонерка не планувала, та поблизу Світлодарської дуги щодня ставало небезпечніше.
Любов Бондаренко, бібліотекарка:
Через хату від нас упав снаряд і встряв біля забору, вже сидіть було неможливо, летіли снаряди. І внук кричав криком: бабусю, мені нічого не треба, тільки шоб ви були живі, виїжджайте.
У Черкаси пенсіонерка переїхала минулої осені. Тоді серед звичних речей з рідної домівки взяла й те, що завжди зігрівало душу.
Любов Бондаренко, бібліотекарка:
Брала книги з собою, бо я любила книги, любила читати дітям, коли вже навіть з дитсадка пішла на пенсію. Для життя. Як без книги?
Нині переселенка взялася реалізовувати проєкт соціальної бібліотеки у місцевому територіальному центрі. Тут облаштувала куточок для читання.
Любов Шохалевич, відвідувачка територіального центру:
Важливо, бо війна зараз, повинні всі вміти розмовляти українською, я й внука навчаю, він онлайн вчиться, зараз в четвертий пішов, з ним розмовляю українською, люблю українське, бо я українка.
Почитати книжки безкоштовно тут може взяти кожен. І це не лише цікаве дозвілля, але й можливість підтягнути знання української.
Лариса Рудишина, відвідувачка територіального центру:
Дуже багато ВПО. І вони хочуть вивчати українську, то для них це дуже важливо, дуже. І навіть ті люди, які проживали в Черкасах, в нас завжди був суржик, а щоб розмовляти чистою мовою, треба читати книжки.
Долучитись до проєкту можуть усі, хто готовий поділитися книжками.
Яніна Кравченко, перша заступниця директора територіального центру:
Людина приносить різноманітну літературу, як художню, так і наукову, кулінарні рецепти, хто чим цікавиться, зараз в нас книжок не багато, тому запрошуємо людей, хай долучаються до нашої акції.
Нині у соціальній бібліотеці близько трьох сотень книжок. Та пані Любов впевнена: згодом їх стане в десятки разів більше. І тоді вдасться втілити ще одну мрію колишньої бібліотекарки - облаштувати ще й читацький клуб.
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