Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок вівторка, 19 вересня, втрати росії у війні в Україні склали 520 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 273460 військових. Крім того, ЗСУ знищили 35 артсистем, 15 дронів та 17 ракет.
Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 273460 (+520) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4628 (+5) од.,
- бойових броньованих машин - 8851 (+17) од.,
- артилерійських систем - 6062 (+35) од.,
- РСЗВ - 778 (+2() од.,
- засоби ППО - 526 (+1) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4784 (+15) од.,
- крилаті ракети - 1479 (+17) од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8601 (+30) од.,
- спеціальна техніка – 903 (+2).
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