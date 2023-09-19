Монахи - пожежники! На Волині створили добровільну пожежну дружину, до якої увійшли ченці Православної церкви України. Команда працюватиме в селі Жидичин, що під Луцьком, і базуватиметься на території Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. З рятувальниками в рясах поспілкувалися наші журналісти.

Ієромонах Сильвестр демонструє авто, на якому чергуватиме добровільна пожежна дружина.

Все дуже просто, все виведено на панель для водія: включається насос, включається генератор.

Він водій і водночас командир групи.

Ієромонах Сильвестр, керівник добровільної пожежної дружини:

Пробували вже самі це все обладнання підключати, заправлялися самі. Поки виходить все.

До складу добровільної пожежної дружини увійшли місцеві жителі та троє монахів. Полікарп - 4 роки є ченцем Свято-Миколаївського монастиря. Каже: рятувати людей - відповідальна місія.

Полікарп, член добровільної пожежної дружини:

Це один з наших, я б сказав, послухів. У кожного є душевне таке підгрунтя - десь когось спасти, комусь допомогти.

Співробітники Держслужби із надзвичайних ситуацій передали добровольцям машину та інструменти. Громада - допомогла зі спецодягом.

Найближча пожежна частина за 16 кілометрів від найвіддаленішого села. Тому добровільна бригада пришвидшить ліквідацію можливих займань.

Галина Матвіюк, староста Жидичина:

У нас є велика кількість полів, де є рослинність, ліси, і часто на фоні цього виникають пожежі, створення такої пожежної команди вкрай необхідне в нашому окрузі.

Сергій Демидюк, керівник ДСНС у Волинській області:

За 3 роки в Старостинському окрузі виникло 25 пожеж і збитки близько 3 млн грн, тому створенням добровільної пожежної команди ми мінімізуємо ці збитки.

Усі члени команди вже пройшли спеціальну підготовку, але ще будуть вдосконалювати навички, щоб правильно реагувати в критичній ситуації.

Архімандрит Костянтин, намісник Свято-Миколаївського чоловічого монастиря:

Це пам'ятка архітектури національного значення, зокрема, Палац митрополита, там всі перекриття 300-літньої давнини, очеретові, воно все сухе. Тому ми зацікавлені в тому, щоб зберегти цю пам'ятку, одного вогнегасника може виявитися реально замало.

Команда локалізуватиме пожежу в перші хвилини, доки до місця дістануться вогнеборці з більш серйозною технікою. На Волині це вже 105 місцева пожежна дружина і перша повністю укомплектована з добровольців.