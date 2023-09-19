На Волині ченці ПЦУ вступили в добровільну пожежну дружину [ Редагувати ]
Монахи - пожежники! На Волині створили добровільну пожежну дружину, до якої увійшли ченці Православної церкви України. Команда працюватиме в селі Жидичин, що під Луцьком, і базуватиметься на території Свято-Миколаївського чоловічого монастиря. З рятувальниками в рясах поспілкувалися наші журналісти.
Ієромонах Сильвестр демонструє авто, на якому чергуватиме добровільна пожежна дружина.
Все дуже просто, все виведено на панель для водія: включається насос, включається генератор.
Він водій і водночас командир групи.
Ієромонах Сильвестр, керівник добровільної пожежної дружини:
Пробували вже самі це все обладнання підключати, заправлялися самі. Поки виходить все.
До складу добровільної пожежної дружини увійшли місцеві жителі та троє монахів. Полікарп - 4 роки є ченцем Свято-Миколаївського монастиря. Каже: рятувати людей - відповідальна місія.
Полікарп, член добровільної пожежної дружини:
Це один з наших, я б сказав, послухів. У кожного є душевне таке підгрунтя - десь когось спасти, комусь допомогти.
Співробітники Держслужби із надзвичайних ситуацій передали добровольцям машину та інструменти. Громада - допомогла зі спецодягом.
Найближча пожежна частина за 16 кілометрів від найвіддаленішого села. Тому добровільна бригада пришвидшить ліквідацію можливих займань.
Галина Матвіюк, староста Жидичина:
У нас є велика кількість полів, де є рослинність, ліси, і часто на фоні цього виникають пожежі, створення такої пожежної команди вкрай необхідне в нашому окрузі.
Сергій Демидюк, керівник ДСНС у Волинській області:
За 3 роки в Старостинському окрузі виникло 25 пожеж і збитки близько 3 млн грн, тому створенням добровільної пожежної команди ми мінімізуємо ці збитки.
Усі члени команди вже пройшли спеціальну підготовку, але ще будуть вдосконалювати навички, щоб правильно реагувати в критичній ситуації.
Архімандрит Костянтин, намісник Свято-Миколаївського чоловічого монастиря:
Це пам'ятка архітектури національного значення, зокрема, Палац митрополита, там всі перекриття 300-літньої давнини, очеретові, воно все сухе. Тому ми зацікавлені в тому, щоб зберегти цю пам'ятку, одного вогнегасника може виявитися реально замало.
Команда локалізуватиме пожежу в перші хвилини, доки до місця дістануться вогнеборці з більш серйозною технікою. На Волині це вже 105 місцева пожежна дружина і перша повністю укомплектована з добровольців.
по темі
В рамках навчання, учасники проходять імітацію мінного поля, щоб відчути, наскільки важлива техніка безпеки. Про основні правила - далі.
Добровольці загонів швидкого реагування на рівні з пожежними, правоохоронцями та медиками працюють на місцях прильотів, ДТП чи інших надзвичайних ситуацій. Марина Михайловська - розкаже докладніше про добровольчу допомогу.
Рятувальники кажуть, що після теракту на Каховській ГЕС такі знахідки минулих війн тепер з'являються регулярно. В чому особливості їх знешкодження?
Сили оборони України мають прогрес в контрнаступі. Але напередодні, росіяни вдарили ракетою по ринку у Костянтинівці. Детальніше про ще одну воєнну добу на Донбасі - в нашому огляді.
Постійна відсутність одного з батьків і постійна тривога за них негативно впливають на дитячу психіку. В Одесі для таких малюків організували спеціальну терапію. Щоправда, у "лікарів" - чотири лапи та хвіст! Як собаки стабілізують емоційний стан маленьких українців?