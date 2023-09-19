Нова схема посадових окладів: Немчінов розкрив деталі [ Редагувати ]
З 1 січня 2024 року в Україні пропонується ввести нову схему посадових окладів. У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов розповів, чого чекати від цих змін.
В нас дуже часто в громадян викликає запитання, чому держслужбовці, особливо рівня категорії "А", керівники центральних органів виконавчої влади отримують, декларують там 500, 600, 700% так званих премій. Повʼязано це з тим, що не переглядалися посадові оклади.
"В результаті так звані премії фактично не виконують функцію заохочення, а компенсують ту частину заробітної плати хоча б для того, щоб виплачувати ту мінімалку, яка встановлена законодавством", - додав він.
Відповідно, та схема посадових окладів, яку пропонується запровадити з 1 січня 2024 року, вона базується на ухваленому в першому читанні Верховної Ради України урядовому законопроєкту №8222 про реформу оплати праці держслужбовців.
"Вона власне передбачає, що 70% фактичної заробітної плати держслужбовця буде складати посадовий оклад, а 30% - перемінні надбавки за вислугу років, за знання мов та премія за виконання завдань, які будуть чітко прописані в завданнях держслужбовця", - сказав міністр.
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