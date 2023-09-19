З 1 січня 2024 року в Україні пропонується ввести нову схему посадових окладів. У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов розповів, чого чекати від цих змін.

В нас дуже часто в громадян викликає запитання, чому держслужбовці, особливо рівня категорії "А", керівники центральних органів виконавчої влади отримують, декларують там 500, 600, 700% так званих премій. Повʼязано це з тим, що не переглядалися посадові оклади.

"В результаті так звані премії фактично не виконують функцію заохочення, а компенсують ту частину заробітної плати хоча б для того, щоб виплачувати ту мінімалку, яка встановлена законодавством", - додав він.

Відповідно, та схема посадових окладів, яку пропонується запровадити з 1 січня 2024 року, вона базується на ухваленому в першому читанні Верховної Ради України урядовому законопроєкту №8222 про реформу оплати праці держслужбовців.

"Вона власне передбачає, що 70% фактичної заробітної плати держслужбовця буде складати посадовий оклад, а 30% - перемінні надбавки за вислугу років, за знання мов та премія за виконання завдань, які будуть чітко прописані в завданнях держслужбовця", - сказав міністр.