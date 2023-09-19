ЗСУ постійно опановують іноземну стрілецьку зброю на передовій [ Редагувати ]
Сили оборони поповнюють арсенал стволами НАТОвського зразка від наших країн-партнерів. Як наші військові опановують іноземну стрілецьку зброю на одному з полігонів поруч із передовою - бачили наші колеги із Військового телебачення.
Кулемет, який зарекомендував себе під час боїв у Другій світовій, Корейській, В'єтнамській, Іракській війнах, тепер на озброєнні української армії!
Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:
Потужна влучна зброя, міцний станок, положення лежачи. Стріляти просто казка. Саме з такого кулемета американський снайпер морської піхоти Карлос Хескок вразив ціль на відстані понад 2 кілометри.
Артем, військовослужбовець Збройних сил України:
"Браунінг М2" - дуже зручна зброя американська. Дуже легко з нею працювати, вона дуже проста в розбиранні та чищенні, у приготуванні до стрільби - дуже швидка. Дві хвилини й кулемет вже готовий до повноцінної роботи.
У кулеметі легко та швидко можна замінити ствол. Це неабияка перевага для такої зброї, кажуть бійці!
Артем, військовослужбовець Збройних сил України:
При натисканні й повороті вліво ствол швидко знімається і швидко ставиться новий. Це дуже зручно. Не так, як в ДШК. В ДШК треба викручувати гвинт і витаскувати шплінт, щоб зняти ствол. Це втрата часу, це дуже не мобільно порівняно з М2.
Пліч-о-пліч із нашими хлопцями воюють добровольці з усього світу. Кріс приїхав із Канади.
Кріс, військовослужбовець:
Я сам стріляю із п'яти років. Мій батько чемпіон світу по стрільбі IPS - міжнародна конфедерація практичної стрільби. Він насправді чемпіон світу, тому мене завжди виховували так, що стрільба була спадковою традицією. Я ніколи не завдавав нікому шкоди. Однак, коли справа доходить до захисту життя людей, це є виправданням.
На батьківщині Кріс понад двадцять років працює у сфері безпеки. Тренує військових і правоохоронців. Тут він - просто солдат.
Кріс, військовослужбовець:
росія вчиняла дуже підступні дії проти невинного цивільного населення, тут, в Україні, і я, а також низка інших партнерів повинні піти вперед і подбати про те, щоб зупинити інтервенцію, і запобігти подальшій шкоді.
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