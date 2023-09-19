Сили оборони поповнюють арсенал стволами НАТОвського зразка від наших країн-партнерів. Як наші військові опановують іноземну стрілецьку зброю на одному з полігонів поруч із передовою - бачили наші колеги із Військового телебачення.

Кулемет, який зарекомендував себе під час боїв у Другій світовій, Корейській, В'єтнамській, Іракській війнах, тепер на озброєнні української армії!

Геннадій Салівон, кореспондент Військового телебачення України:

Потужна влучна зброя, міцний станок, положення лежачи. Стріляти просто казка. Саме з такого кулемета американський снайпер морської піхоти Карлос Хескок вразив ціль на відстані понад 2 кілометри.

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

"Браунінг М2" - дуже зручна зброя американська. Дуже легко з нею працювати, вона дуже проста в розбиранні та чищенні, у приготуванні до стрільби - дуже швидка. Дві хвилини й кулемет вже готовий до повноцінної роботи.

У кулеметі легко та швидко можна замінити ствол. Це неабияка перевага для такої зброї, кажуть бійці!

Артем, військовослужбовець Збройних сил України:

При натисканні й повороті вліво ствол швидко знімається і швидко ставиться новий. Це дуже зручно. Не так, як в ДШК. В ДШК треба викручувати гвинт і витаскувати шплінт, щоб зняти ствол. Це втрата часу, це дуже не мобільно порівняно з М2.

Пліч-о-пліч із нашими хлопцями воюють добровольці з усього світу. Кріс приїхав із Канади.

Кріс, військовослужбовець:

Я сам стріляю із п'яти років. Мій батько чемпіон світу по стрільбі IPS - міжнародна конфедерація практичної стрільби. Він насправді чемпіон світу, тому мене завжди виховували так, що стрільба була спадковою традицією. Я ніколи не завдавав нікому шкоди. Однак, коли справа доходить до захисту життя людей, це є виправданням.

На батьківщині Кріс понад двадцять років працює у сфері безпеки. Тренує військових і правоохоронців. Тут він - просто солдат.

Кріс, військовослужбовець:

росія вчиняла дуже підступні дії проти невинного цивільного населення, тут, в Україні, і я, а також низка інших партнерів повинні піти вперед і подбати про те, щоб зупинити інтервенцію, і запобігти подальшій шкоді.

Тренування наших захисників на полігонах поблизу лінії зіткнення тривають постійно. Тут відбувається злагодження бойових підрозділів, а бійці, що повернулися на фронт після поранення, відновлюють свої навички.