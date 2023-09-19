Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. За повідомленнями Генштабу, росіяни намагаються відбити втрачені позиції неподалік Кліщіївки та Андріївки - це на південь від Бахмуту. Там нині тривають важкі бої. Детальніше про ситуацію на східній лінії фронту в репортажі нашого воєнкора - Станіслава Кухарчука.

Бахмутський напрям. До позицій нашої піхоти тут можна дістатись лише під прикриттям ночі, коли ворожі дрони майже сліпі. Росіяни зараз намагаються зупинити наш наступ і контролюють всі проїзні дороги до окупованого міста.

Місце, куди нас супроводжують бійці 93 бригади Холодний Яр, це колишні російські позиції. Тепер на них закріпились наші воїни. Ворог про це знає, тому системно накриває їх вогнем.

Ворожі дрони у небі мов у себе вдома, тому зайвий раз з посадок і укриттів хлопці не виходять. Аби безпечно провести ротацію людей, підрозділи поспішають все закінчити до світанку. Пересування техніки контролюється росіянами у першу чергу.

Авіація, артилерія, танки й міномети - по наших оборонцях б'є все наявне озброєння росіян. Чим ближче схід сонця, тим гучнішою стає канонада на позиціях.

Андрій показує, чим росіяни нещодавно накривали ці позиції. Від таких шрапнельних снарядів навіть щільна посадка не врятує.

Противник мало що підступний, він ще й досі доволі сильний, констатує Андрій. Наш наступ на Бахмутському напрямку хоча й успішний, але доволі важкий та кривавий, росіяни впираються з усіх сил.

Андрій - військовослужбовець 93 ОМБР "Холодний Яр":

Ні одна армія світу вам не скаже, що легко воювати. Будь-який противник... Ті самі британці в Афгані пробули, я думаю, що вони вам не скажуть, що легко воювати... Я був місяць в Британії на навчанні, то вони від цієї війни... Вони навіть не уявляють, що це таке... Вони кажуть, як можна воювати з противником, який в десятеро переважає тебе у всьому.

З цих посадок поблизу Бахмуту росіян вибити теж було важко. Але наші військові це змогли. У цій місцині нестерпний трупний сморід, тіла своїх загиблих московити так і залишили тут. Хоча і за їхнє життя російське керівництво не надто піклувалось. Ці плити зі звичайного чорного металу наші хлопці дістали з бронежилетів загиблих окупантів.

Розрахунок важкого міномета, яким командує Євген готується до бою. Хлопці прикривають наші наступаючі у Кліщіївці підрозділи. Коли все готово і міномет наведений, розрахунку дають відбій - ціль зникла. Навмання мінометники не стріляють, адже кожна міна під час наступу - це життя наших штурмовиків.

Євген - військовослужбовець 93 ОМБР "Холодний Яр":

Не так просто, щоб кидати... Бо ситуація з БК - його підвозять, але намагаємось економити. Коли вже треба, тоді вже ніхто не економить, кидається скільки треба, відправляється до адресата.

Та попри все наші бійці впевнені, якби росіяни не опиралися, з української землі їх виб'ють. Бо ми боремося за своє існування, за право жити!