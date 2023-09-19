Нічна атака на Львів: Садовий розповів про наслідки [ Редагувати ]
В ніч проти вівторка, 19 вересня, окупанти атакували Львів дронами. В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова міста Андрій Садовий розповів деталі про наслідки нічної атаки.
На сьогодні, на дану хвилину, є госпіталізований молодий хлопець, 26 років, достатньо серйозні поранення, але думаю, організм справиться. Якщо говорити про інших постраждалих - звернення були, але це незначні пошкодження. Осколки від вікон, інші речі.
"Вражає сам масштаб пожежі, тому що удари і осколки якраз летіли в наші склад, де знаходиться гуманітарна допомога, харчові продукти, вікна, двері. Ви ж знаєте, що у Львові знаходиться багато локацій, які використовують міжнародні гуманітарні організації, наші мережі, які забезпечують і промисловими, і продовольчими товарами багато регіонів України", - додав він.
Зараз іде ліквідація самої пожежі, дуже масштабна пожежа, з самого початку, як це було можливо, приступили до виконання рятувальних робіт. Магістральна вулиця зараз перекрита. Але так виглядає, що у швидкому часі ми її відкриємо. Шок для людей, особливо для власників тих складів, тому що мова йде про збитки на десятки мільйонів і більше. Вражає, що луплять по цивільній інфраструктурі, банально по складах, по садках, по школах, по госпіталях. Оце росія показує своє лице.
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