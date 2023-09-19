Реабілітація. Вона нині потрібна не тільки військовослужбовцям. Їх діти, приміром, теж одна з найуразливіших категорій. Постійна відсутність одного з батьків і постійна тривога за них негативно впливають на дитячу психіку. В Одесі для таких малюків організували спеціальну терапію. Щоправда, у "лікарів" - чотири лапи та хвіст! Як собаки стабілізують емоційний стан маленьких українців - дивіться далі.

На перший погляд, діти просто граються із собаками. Але насправді це сеанс каністерапії. Йдеться про особливу методику. Завдяки спілкуванню з чотирилапими, у малюків зменшується вироблення так званих гормонів стресу. Водночас діти стають більш відкритими, а це важливо для формування соціальної поведінки.

Денис Дучко, інструктор-кінолог:

Скажімо так, був хлопчик, який не хотів розмовляти, він був дуже сором'язливий, але за кілька зустрічей він почав кричати тут: молодець, підзивати собаку, тобто дитина, яка прийшла сором'язлива, ховалася за мамою, стала більш впевненою.

Заняття організував Центр психологічної підтримки Благодійного фонду ВМС України. Спеціально навчені собаки тут з кінологічного клубу. Його фахівці й проводять щотижневі зустрічі: навчають дітей, як правильно поводитись з собаками, годувати їх, брати на повідець тощо.

Алла Бочевар, виконавча директорка Благодійного фонду ВМС України:

Ця програма призначена для дітей військовослужбовців Військово-Морських сил України - це першочергово, однак вже до занять приєдналися і наші побратими з Національної гвардії, дітки також беруть участь. І ми бачимо по обличчях дітей, що вони посміхаються, вони задоволені, і ця програма дійсно працює.

Альона - дружина нацгвардійця - сьогодні вперше привела на каністерапію доньку Лізу. Раніше дівчинка дуже боялася собак.

Альона Ящишина, дружина військовослужбовця:

Грубо кажучи, по вулиці йдемо, вона бачить собаку, яка спокійно йде - і вона за руку хватається і втікає. Я сьогодні настільки була приємно здивована, що вона підійшла до собаки, дала руку, гуляла, виводила, тобто навіть за цей короткий проміжок часу я вже задоволена.

Малюки ж у захваті, вони як дорослі можуть подавати чотирилапим команди. Для різних типів комунікації - тут собаки з різним темпераментом. Ріджбек Джагер - дуже спокійний, бордер-колі Астра - велелюбна, бельгійська вівчарка Буч - у постійному русі.

Олена, відвідувачка занять:

Деякі можуть бути гарненькими, пухнастими й маленькими, а деякі - великі! І вони виконують різні команди. Наприклад, апорт.

Психологи кажуть: такі ігри допомагають дітям військових насамперед відволіктися від складного сьогодення.

Анастасія Федорович, каністерапевт:

На жаль, діти військовослужбовців зазнають більше стресу, аніж діти в сім'ях, в яких військовослужбовців немає. Вони постійно переживають або відчувають переживання від своїх батьків, вони теж на себе його надягають. І це допомагає також нести за когось відповідальність, навіть якщо це півгодини-годинка, але дитина трохи відчуває себе важливою для когось іншого.

У подальших планах Центру - розвивати напрямок сімейного відпочинку для військових, щоб покращити взаємовідносини вже всередині самої родини.