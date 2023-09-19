Яка ситуація на Північному напрямку: речник об'єднаного пресцентру Сил оборони рокзрив деталі [ Редагувати ]
В ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" полковник, речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх про можливі загрози з півночі та про оперативну ситуацію.
Оперативна обстановка на Волинському, Київському, Житомирському напрямках залишається контрольованою і не зазнала змін. На превеликий жаль, традиційно, точкою напруження є кордон з рф по території Чернігівської і Сумської областей. Там не припиняються обстріли прикордоння, люди живуть в тих селах, які знаходяться поблизу кордону фактично в умовах постійних обстрілів. Ворог застосовує 120-мм міномети та ствольну артилерію.
"Хочу зазначити, що ОК "Північ" закликало в добровільному порядку людей відселитися з небезпечних ділянок і місцеві військові адміністрації запропонували мешканцям цих районів відселення. Воно абсолютно добровільне і йдеться про 5-кілометрову зону на відстані від кордону", - додав він.
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