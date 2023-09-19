Росіяни намагалися відбити втрачені Андріївку та Кліщіївку біля Бахмута. Однак безуспішно. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Так само провалилися і спроби ворога наступати в районі Роботиного на Запоріжжі. Сили оборони продовжують штурми та закріплюються на досягнутих рубежах.

А щоб максимально ефективно нищити противника, наші захисники щодня вдосконалюють навички. Стріляють з автоматів, гранатометів, мінометів. Допомагають бійцям досвідчені інструктори. Деякі секрети тактики ведення бою - дізналися кореспонденти Військового телебачення.

Геннадій Салівон - кореспондент Військового телебачення України:

Підрозділи, які нищать загарбників на передовій, використовують кожну можливість, щоб вдосконалювати свої навички володіння зброєю. Сьогодні тут працюють на кількох учбових місцях. Стріляють з гранатометів, мінометів, стрілецької зброї. Відпрацьовують навички з тактики.

За 9 років війни змінилася і тактика ведення бою, і зброя, що її використовують наші захисники. Зараз на вагу золота - дані аеророзвідки. Майже кожен командир підрозділу отримує інформацію на планшет зі встановленою автоматизованою системою управління "Кропива".

Юрій - командир мінометного підрозділу:

Напрямок для стрільби по "Кропиві" - це дуже-дуже цінне. Це стосується не тільки 82-го, а так само працюють наші СПГ-9. Дрон - це очі, а очі - це точність, а точність це менший розхід боєприпасів на ворога з максимальним ефектом.

В умовах війни - наче вдруге народився на світ - протитанковий гранатомет СПГ-9. Українські бійці привчилися стріляти з нього уламково-фугасними гранатами, ще й із закритих вогневих позицій.

Валерій - командир відділення:

Враховуючи "Кропиву", одразу працюємо. Максимум 2-3 постріли для попадання в ціль. Мені здається, що він точніше навіть останній раз був, ніж 120-й міномет, тому, що ми разом зі 120-м працювали по цілі, і ми швидше по ній попали, ніж 120-й.

Вмінню виживати та нищити ворога в умовах сучасного бою наших воїнів навчають досвідчені інструктори. Станіслав до повномасштабного вторгнення працював у Португалії. Та після оголошення воєнного стану повернувся в Україну. Зараз воює в одному з підрозділів морської піхоти та ділиться знаннями з побратимами.

Станіслав - військовослужбовець Збройних сил України:

Трохи власного досвіду, трохи теорії вкладаю в них з Великобританії, чому там нас фахівці вчили. Стараємось розказати, передати. Бо теорія від практики відрізняється. Ми компонуємо і стараємось передати це хлопцям на полігоні, бо це наша війна.

Кожне тренування - має важливе стратегічне значення, наголошують наші бійці. Адже що ефективніше працюватимуть підрозділи, що вправніше поводитимуться зі зброєю, то успішнішими будуть операції на полі бою.