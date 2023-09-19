ЗСУ тримають позиції поблизу Нью-Йорку неприступними для ворога [ Редагувати ]
Росіяни продовжують концентрувати живу силу та техніку на Куп'янському напрямку. Усе аби відволікти Сили оборони України від наступальних дій в районі Бахмуту - дійшли висновку у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни. Продовжується наступ і на Мелітопольському напрямку. Ворог натомість штурмує позиції неподалік Мар'їнки. Втім, безуспішно. Збройні сили стримують там росіян.
Зазнають поразки окупанти й в районі окупованої Горлівки. Українські позиції, неподалік Нью-Йорку, неприступні. Репортаж нашого воєнкора - Руслана Смещука далі.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Це тилова територія, але наближена до передової. Відносно неподалік знаходяться Нью-Йорк та Авдіївка. Тобто два дуже потужних та важливих оборонних вузлів. Та логістичних вузлів. І росіяни тут майже щодня застосовують авіаційні бомби та ракети. От наслідки одного з таких прильотів ви можете бачити за моєю спиною. Тут били по дорозі, схоже намагаючись перерізати логістику.
Ешелонована оборона - головна опора стабільної лінії фронту. Під ворожим вогнем українська піхота вирила цілу систему окопів, бліндажів та інших укриттів.
Це передовий оборонний контур. За ним - вільний Нью-Йорк. А навпроти заміновані поля та посадки. Там, далі - окупована Горлівка.
Руслан Смєщук, кореспондент:
Переміщуватися між позиціями тут треба теж по особливому. Ми зараз розтягнулися ланцюгом - збільшили дистанцію. Між нами десь так метрів по десять з кожного боку. Щоб в разі прильоту не вбило, або не поранило всіх одночасно.
На самому нулі - піхотинці весь час знаходяться в укриттях. Не ризикуючи підходити впритул, росіяни не шкодують важких калібрів. Працює артилерія та авіація противника.
Позивний "Бурий", військовослужбовець ЗСУ:
Авіабомби - вони якомога частіше по населених пунктах прилітають. По нас нещодавно авіація скинула дві ракети, і все воно кудись в поле влетіло. - А зараз це що? - Це зараз ствольна артилерія працювала.
Крім авіації, гармат та мінометів - вже традиційної зброї, росіяни активно використовують і дрони.
Небо тут під постійним наглядом. А хлопці намагаються не світитися на відкритій місцевості.
Сергій, військовослужбовець ЗСУ:
Вони запускають свої дрони, ми ховаємось в укриття. Нас повідомляють: "пташка" не наша.
Невдовзі - чуємо шум лопастів в небі.
- А це шо за коптер? - Це наш полетів, скиди робить. - А працювати поїхав? - Так!
Днями, хлопців атакував швидкісний квадрокоптер.
Позивний "Бодя", військовослужбовець ЗСУ:
До кілограма тротилу було - така квадратна штука. І на сусідній позиції він заплутався в гілках, і впав в окоп до нас. Упав разом із тою міною. Ми його не рухали - гранатою підірвали.
І ось так добу за добою - оборонці відносно невеликими силами - тримають значну ділянку фронту. Прикриваючи важливі комунікації та звільняючи резерви для інших напрямків.
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