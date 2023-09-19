У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" голова Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, чи готові ми до опалювального сезону.

Ну, він буде нелегкий, тому що готовність не вимірюється виключно показниками перевірки труб, мереж, теплопунктів і наявністю генераторів. На жаль, є фактори пошкодження, які зазнала енергосистема, це підстанції, лінії електропередач. На жаль, "Укренерго" відновило їх всього на 70-80%, вони це визнають.

"Це перспективи при умовах звичайної зими, не теплої, яка була минулого року (найтепліша за показниками дослідників погоди "Укргідрометцентру" за останні 200 років). Так от, за умов звичайної зими можна очікувати, що відключень електроенергії буде більше, адже підстанції не встигли відкоментувати повною мірою. Коштів, залучених з боку міжнародних організацій, окремих країн, їх недостатньо. Навіть, якби їх дали, там треба було фактично для капітального ремонту підстанцій приблизно 500 млн доларів, то за пів року фізично немає спеціалістів у достатній кількості для відновлення", - сказав він.