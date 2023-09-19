На Львівщині здорожчали яйця та курятина: які прогнози щодо цін [ Редагувати ]
Яйця дорожчають. Курятина теж. Особливо відчутне зростання цін на Заході України. Пов'язують це не лише із сезоном, а й із підвищенням тарифу на електроенергію та подорожчанням пального.
На скільки сильно це вдарило по гаманцю українців і чи продовжить зростати в ціні курятина? - Христина Гашенко проінспектувала ціни на ринку, поговорила з продавцями. Всі деталі в сюжеті.
У господарстві 72-річної Данни Михайлівни майже дві сотні курей. Це вдвічі менше, ніж минулого року. Пенсіонерка каже: хоча корм для птиці свій, однак тримати її все одно дорого.
Данна Патрон, жителька села на Львівщині:
Треба зорати поле зараз - за 25 ар виходить 1000 грн, а зробити культивацію, а обробити, а міндобрива треба часом дати, то не є дуже дешево.
Курей жінка розводить передусім заради яєць. Зараз вони знову зросли у ціні. Але тут Данні Михайлівні не пощастило.
Самі когутики, одна курочка, будемо мати гарне м'ясо, бульйон.
На ринку домашні яйця за останні два тижні подорожчали майже на дві гривні.
- По скільки яєчка? - По 7 гривень.
Це сільськогосподарський ринок найбільшого спального району Львова. Зазвичай тут майже кожна продавчиня торгує курячими яйцями. Однак сьогодні таких товарів ще варто пошукати.
Мало курячих яєць, бо не сезон. Тому і ціни зросли, пояснюють продавчині.
Вищі ціни - менше покупців, розповідають на ринку. Здебільшого домашні курячі яйця купують постійні клієнти.
Христина, жителька Львова:
Для мене 7 гривень звісно трошечки кусається, ще 6 було нормально. Але треба зрозуміти й людей, кажуть, маршрутки вже здорожчали, тому...
Водночас чимало покупців біля прилавків з курячими яйцями від фермерів. Тут ціна вдвічі менша, ніж на сільськогосподарському ринку. За одне яйце просять понад три гривні.
Стефанія, продавчиня:
Ціни чуть-чуть підросли, але ж світло подорожчало, підприємці попіднімали нам ціни, і ми чуть-чуть. Але не на багато. На 30 копійок.
Людмила, покупець:
Я працюю в музичній школі, маю мінімальну зарплату, порівняно з зарплатами в Україні, тому вибір очевидний.
Разом із яйцями на 3 гривні здорожчала й курятина.
Мар'яна, продавчиня:
Хто в такому віці що ще працює, то може собі щось краще дозволити. Пенсіонери беруть подешевше.
Ціни на домашню птицю також не відстають від ринкових. Хоч знайти курятину у селян на прилавках - непросто.
Віктор Федюк, продавець:
Була 180, стала 200. Якщо рахувати по пшениці, то малувато.
Високі ціни на пальне, електроенергію, міндобрива та корми - головні причини подорожчання курятини. А ще сезонність, кажуть в обласному департаменті агропромислового розвитку.
Оксана Бакун, заступник керівника Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА:
Це період такий. Його не минути. Зріс попит на продукцію. Закінчилися літні попити на свинину, зараз йде більше споживання курятин, і такий попит виріс. І це відповідно також дало стимулювання росту ціни.
Однак найближчим часом дорожчати курятина вже не повинна - заспокоюють обласні посадовці. Змінюватимуться цінники на яйця та птицю вже традиційно до зимових свят.
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