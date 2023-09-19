Окупанти обстріляли тролейбус у Херсоні [ Редагувати ]
У вівторок, 19 вересня, російські війська обстріляли тролейбус у Херсоні, є поранені пасажири.
За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, поранення отримали двоє пасажирів - чоловіки, 33 та 57 років
Їх шпиталізували до лікарні. Потерпілих обстежують та надають медичну допомогу.
Пізніше зʼявилась інформація про те, що в наслідок обстрілу є загиблий. Їм виявився 49-річний сержант поліції. Ще двоє цивільних отримали тяжкі поранення.
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