Вона переїхала з Рубіжного на Луганщині та продовжила займатися улюбленою роботою - лісом. Лісівниця Юлія Плєшакова каже, що в ліс закохалася, коли була студенткою. Відтоді вже 10 років його доглядає, оберігає та поповнює. Олена Мендалюк про історію переселенки далі.

Юлія Плєшакова - провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу:

Любов до природи, ту атмосферу, яку вони дали, я навіть і гадки не мала, що можна так любити природу.

Юлія Плєшакова розповідає, як у студентські часи познайомилася з лісовим господарство. У групі з 30 студентів було всього 5 дівчат і серед них наша героїня. Хоча, зізнається, спробувати себе у професії лісівника порадили батьки. Вона їх послухалась і за 10 років жодного разу про вибір не пожалкувала.

Юлія Плєшакова - провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу:

Це було 20 серпня, мене зустрів дуже дружелюбний колектив. Він нараховував 13 людей. Вони довели те, що це неймовірна галузь. Що там буде багато різноманітного та цікавого, що просто життя без цього уявити не можливо.

Майстер лісу - на цій посаді Юлія пропрацювала понад сім років. Її обов'язком була охорона лісів - щоденні патрулювання, під час яких обстежувала до 200 гектарів, щоосені та весни поповнювала ліси новими саджанцями. До речі, їх Юлія називає дітьми, а ще, що напевне, було найважче, запобігти знищенню дерев людьми.

Юлія Плєшакова - провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу:

Вони виїжджали компаніями, розпалювали багаття. Ми приїжджали, на нас всі дуже негативно дивилися, до нас негативно ставилися, як це так вигнати людей, які приїхали на природу? Дуже було багато за мою працю скандалів, і не приємних у свій бік слів, але воно варте того, кожен метр лісу, який ми вберегли від людських наслідків, він вартий цього.

Юлія з міста Рубіжне, що на Луганщині. З 2014 року там ліси горіли через снаряди російської армії, розповідає лісівниця.

Юлія Плєшакова - провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу:

Перші місяці моєї праці були дуже небезпечними, були різні випадки, у нас згоріло дуже багато лісу на той час від агресії з боку росії. Були такі моменти, що виїжджати доводилося щодня, а то й по кілька разів, і виїжджати доводилось не тільки в робочий час, а й в нічний час. Не заважаючи на те, що не випускали, все одно виїжджали, ризикуючи життям, аби врятувати ліс від пожеж.

Юлія наважилася виїхати з рідної Луганщини лише на початку великої війни. Сьогодні лісівниця продовжує берегти й охороняти ліс вже Дніпропетровщини.

Юлія Плєшакова - провідна інженерка з лісокористування Східного лісового офісу:

Коли заходиш в ліси Луганщини, ти йдеш і йдеш, вони безкраї, коли ти заходиш в ліси Дніпропетровщини, він обмежений. Єдине чим мені відрізняється - це обмеження, мені хочеться більше, щоб зайшов в ліс, і він був безкрайнім.

Міняти професію не хоче. Говорить, ліс із нею на завжди. Нещодавно, навіть, зробила татуювання.