Мешканці прилеглих сіл розповідають: лисиці нерідко забігають на обійстя, щоб поживитися свійськими птахами.

Війна внесла свої корективи навіть у світ тварин. На Волині ветеринари розкидають приманки із вакциною проти сказу на полях і лісосмугах. Раніше це робили з літаків. Тепер доводиться робити вручну й обходити десятки кілометрів.

Відстріл хижих звірів заборонений, тож їхня популяція почала рости, а відповідно й кількість зареєстрованих у регіоні випадків сказу теж. І єдина можлива профілактика хвороби, смертельної для людей, саме вакцинація тварин. Докладніше - у матеріалі наших кореспондентів.

Бригади ветеринарів отримують вакцину, яку будуть розкидати на полях та лісових угіддях.

Галина Бичкова, фельдшерка Луцької районної лікарні ветеринарної медицини:

Зберігання в рефрижераторі. Шофер підтримує протягом цілої доби температуру, він ночує в машині й звіряє, дивиться на показники й підтримує температуру низьку.

На бригаду з 5 осіб дають 375 доз вакцини.

На полях, де часто можна зустріти лисиць, група ветеринарів розкидає приманку з антирабічною вакциною.

На день працівники обходять пішки територію в 15 квадратних кілометрів. Приманка розрахована на диких м'ясоїдних тварин - це вовки, лисиці, єнотовидні собаки.

Степан Каневський, керівник Торчинської ветеринарної лікарні:

Це вакцина для пероральної імунізації проти сказу лисиць. Ми її розкладаємо на відстані 200 м одна від одної. Тварина поїдає цю вакцину, і має імунітет проти сказу.

Мешканці прилеглих сіл розповідають: лисиці нерідко забігають на обійстя, щоб поживитися свійськими птахами.

Володимир Сінькевич, місцевий житель:

Вони можуть забрати курку - то все, що вони можуть, а так проблем немає. Вони можуть укусити.

Олексій Савчук, місцевий житель:

Осінь. Стає холодніше, у лісі вони не мають чим поживитися, і йдуть сюди, розносять всяку заразу.

Цього року волинські ветеринари зафіксували три десятки осередків сказу. Це смертельна хвороба, тому і потрібна профілактика.

Анатолій Тимофіюк, керівник відділу Держпродспоживслужби у Волинській обл.:

Остання пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин відбувалась у 2021 році до війни. У 2022 році вона не проводилася, тому збільшилися випадки захворювання тварин на сказ.

У Луцькому районі на імунізацію звірів закупили 93 тисячі доз вакцин. На це витратили 4 мільйони гривень