На Волині ветеринари розкидають приманки із вакциною проти сказу [ Редагувати ]
Війна внесла свої корективи навіть у світ тварин. На Волині ветеринари розкидають приманки із вакциною проти сказу на полях і лісосмугах. Раніше це робили з літаків. Тепер доводиться робити вручну й обходити десятки кілометрів.
Відстріл хижих звірів заборонений, тож їхня популяція почала рости, а відповідно й кількість зареєстрованих у регіоні випадків сказу теж. І єдина можлива профілактика хвороби, смертельної для людей, саме вакцинація тварин. Докладніше - у матеріалі наших кореспондентів.
Бригади ветеринарів отримують вакцину, яку будуть розкидати на полях та лісових угіддях.
Галина Бичкова, фельдшерка Луцької районної лікарні ветеринарної медицини:
Зберігання в рефрижераторі. Шофер підтримує протягом цілої доби температуру, він ночує в машині й звіряє, дивиться на показники й підтримує температуру низьку.
На бригаду з 5 осіб дають 375 доз вакцини.
На полях, де часто можна зустріти лисиць, група ветеринарів розкидає приманку з антирабічною вакциною.
На день працівники обходять пішки територію в 15 квадратних кілометрів. Приманка розрахована на диких м'ясоїдних тварин - це вовки, лисиці, єнотовидні собаки.
Степан Каневський, керівник Торчинської ветеринарної лікарні:
Це вакцина для пероральної імунізації проти сказу лисиць. Ми її розкладаємо на відстані 200 м одна від одної. Тварина поїдає цю вакцину, і має імунітет проти сказу.
Мешканці прилеглих сіл розповідають: лисиці нерідко забігають на обійстя, щоб поживитися свійськими птахами.
Володимир Сінькевич, місцевий житель:
Вони можуть забрати курку - то все, що вони можуть, а так проблем немає. Вони можуть укусити.
Олексій Савчук, місцевий житель:
Осінь. Стає холодніше, у лісі вони не мають чим поживитися, і йдуть сюди, розносять всяку заразу.
Цього року волинські ветеринари зафіксували три десятки осередків сказу. Це смертельна хвороба, тому і потрібна профілактика.
Анатолій Тимофіюк, керівник відділу Держпродспоживслужби у Волинській обл.:
Остання пероральна імунізація диких м'ясоїдних тварин відбувалась у 2021 році до війни. У 2022 році вона не проводилася, тому збільшилися випадки захворювання тварин на сказ.
У Луцькому районі на імунізацію звірів закупили 93 тисячі доз вакцин. На це витратили 4 мільйони гривень
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