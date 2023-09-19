У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" Юрій Ігнат речник командування Повітряних сил ЗСУ розповів деталі нічної атаки окупантів на Україну.

Вони з вечора ще минулої доби атакують, дрони не швидкі, швидкість понад 100 км і до 200 км, але все ж таки вони мають здолати чималий шлях, тому такі довгі тривоги нас постійно переслідують. Фактично щоночі ворог використовує саме ударні БПЛА з напрямку Приморська та Чауда, а також з півночі, використовуючи Курську область та Брянськ.

"Таким чином ворог сьогодні саме з південно-східного напрямку спрямовував свої БПЛА, які рухались територією України, минаючи східні, центральні області, рухаючись у напрямку західних областей. По маршруту слідування знищувались різними підрозділами, як завжди зенітно-ракетні підрозділи, які можуть перехоплювати в радіусі своєї дії, а також мобільні оперативні групи, яких стає більше, але радіус ураження яких не такий великий", - додав він.