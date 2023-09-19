У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" кореспондентка із Гааги розповіла, що відомо на даний момент щодо справи "Україна проти рф", де суд має заслухати заперечення росії у справі про геноцид.

Судове засідання щойно почалося, сьогодні виступає саме українська сторона. Нашу делегацію очолює посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Куреневич.

"Якщо коротко - звинувачення базується на тому, що росія зловжила Конвенцією про заборону геноциду для нападу на Україну. Якщо або коли суд стане на бік України - це означатиме, що росія як держава не мала юридичних підстав для агресії", - сказала вона.