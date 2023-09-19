Справа "Україна проти рф" у Гаазі: перші деталі [ Редагувати ]
У вівторок, 19 вересня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" кореспондентка із Гааги розповіла, що відомо на даний момент щодо справи "Україна проти рф", де суд має заслухати заперечення росії у справі про геноцид.
Судове засідання щойно почалося, сьогодні виступає саме українська сторона. Нашу делегацію очолює посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антон Куреневич.
"Якщо коротко - звинувачення базується на тому, що росія зловжила Конвенцією про заборону геноциду для нападу на Україну. Якщо або коли суд стане на бік України - це означатиме, що росія як держава не мала юридичних підстав для агресії", - сказала вона.
російська сторона виступала вчора. Ії представник Геннадій Кузьмін заявив зокрема, що підставою для нападу на територію України був не геноцид, а самооборона, хоча і президент росії путін, і очільник МЗС лавров, і секретар Радбезу мєдвєдєв неодноразово публічно звинувачували Україну у так званому геноциді, але пан Кузьмін відмовився це визнавати, мовляв, ці заяви не мали юридичної сили. Його виступ базувався на класичних наративах російської пропагнади про "Донбасс бомбили", укронацистів і культ Бандери в Україні. росія вимагає відхилити скаргу України.
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