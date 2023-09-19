"Питання війни для мене на першому місці": інтерв'ю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука [ Редагувати ]
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю для марафону "Єдині новини" розповів, про міжнародну підтримку, міжпарламентську дипломатію, бачення війни в Україні та наші перспективи з західними партнерами.
А також про роботу над кошторисом наступного року та питання щодо відкритих електронних декларацій посадовців.
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