Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук в інтерв'ю для марафону "Єдині новини" розповів, про міжнародну підтримку, міжпарламентську дипломатію, бачення війни в Україні та наші перспективи з західними партнерами.

А також про роботу над кошторисом наступного року та питання щодо відкритих електронних декларацій посадовців.