Продовольча служба на фронті працює на перемогу [ Редагувати ]
На перемогу працює і продовольча служба. Її завдання - довезти на фронт свіжі та якісні продукти. Кореспонденти Військового телебачення бачили, чим годують наших захисників.
Олена Гаврилюк - кореспондент Військового телебачення України:
Продовольча служба поблизу передової працює для того, аби бійці були забезпечені свіжими та якісними продуктами, і в залежності від сезону до раціону входять сезонні ягоди та фрукти.
Аби харчі зберігалися в належних умовах, потрібен продуктовий склад.
Назар - військовослужбовець Збройних сил України:
Продуктовий склад рухається в залежності від того, куди рухається наша бригада, якщо вона рухається, умовно кажучи, там в район Бахмута, то ми зосереджуємося в тилу, але таким чином, щоб до тієї чи іншої точки було ціленаправлено та доцільно доправляти продукти щодо безпеки й відстані, але в першу чергу все-таки безпека, аніж відстань.
Олеся - начальниця продуктового складу. Каже: її основне завдання - стежити, щоб їжа зберігалася в належних умовах.
Олеся - начальниця продуктового складу:
На моїй практиці було таке, що прийшли не свіжі помідори, тому я вважаю, що краще бути без них, ніж підрозділам видавати гнилі помідори.
Назар - військовослужбовець Збройних сил України:
Нашу роботу не помічають, але відсутність нашої роботи помітять дуже швидко. Наша задача проста - розвантажити, прослідкувати за якістю і надіслати вчасно продукцію по підрозділах. Для цього особливі навички не дуже потрібні, але потрібна працелюбність, працездатність, недбале відношення до служби може призвести до поганих наслідків, тобто у будь-якому випадку це відповідальна робота.
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