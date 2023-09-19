На перемогу працює і продовольча служба. Її завдання - довезти на фронт свіжі та якісні продукти. Кореспонденти Військового телебачення бачили, чим годують наших захисників.

Олена Гаврилюк - кореспондент Військового телебачення України:

Продовольча служба поблизу передової працює для того, аби бійці були забезпечені свіжими та якісними продуктами, і в залежності від сезону до раціону входять сезонні ягоди та фрукти.

Аби харчі зберігалися в належних умовах, потрібен продуктовий склад.

Назар - військовослужбовець Збройних сил України:

Продуктовий склад рухається в залежності від того, куди рухається наша бригада, якщо вона рухається, умовно кажучи, там в район Бахмута, то ми зосереджуємося в тилу, але таким чином, щоб до тієї чи іншої точки було ціленаправлено та доцільно доправляти продукти щодо безпеки й відстані, але в першу чергу все-таки безпека, аніж відстань.

Олеся - начальниця продуктового складу. Каже: її основне завдання - стежити, щоб їжа зберігалася в належних умовах.

Олеся - начальниця продуктового складу:

На моїй практиці було таке, що прийшли не свіжі помідори, тому я вважаю, що краще бути без них, ніж підрозділам видавати гнилі помідори.

Назар - військовослужбовець Збройних сил України:

Нашу роботу не помічають, але відсутність нашої роботи помітять дуже швидко. Наша задача проста - розвантажити, прослідкувати за якістю і надіслати вчасно продукцію по підрозділах. Для цього особливі навички не дуже потрібні, але потрібна працелюбність, працездатність, недбале відношення до служби може призвести до поганих наслідків, тобто у будь-якому випадку це відповідальна робота.

На складі можна побачити пакунки зі спеціями. А це доказ того, що кухарі намагаються зробити їжу для наших воїнів і поживною, і смачною.