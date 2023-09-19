єРобота: у Чернівцях розширилось садівництво завдяки гранту [ Редагувати ]
Майже п'ять мільярдів гривень держава інвестувала в розвиток малого й середнього бізнесу. За словами міністрки економіки Юлії Свириденко, грантами скористались понад 7 тисяч підприємців. Одна з найпопулярніших галузей - садівництво.
Наша кореспондентка в Чернівцях Ольга Лучек побувала в одному із садових господарств, котре значно розширилось завдяки фінансовій допомозі держави. Тож, як отримати грант? І які умови фінансової підтримки "єРобота"? - подробиці в матеріалі.
Зранку до ночі у цих яблуневих садах кипить робота. Нині у розпалі збирання врожаю. Пані Оксана трудиться тут вже 8 рік поспіль. Каже, цього року роботи більше, бо збільшилась площа садів.
Оксана, менеджер з організації збирання яблук:
По 10 людей брали в групу, навчали, як зривати, як правильно зривати, далі рвемо "Галу", у нас йде без калібру цього року, лиш по кольору, "Голден" зараз пішов по калібру, учимо. "Голден" тісно не можна взяти рукою, акуратно треба, він дуже одразу пальчики залишає.
Першим у господарстві збирають ранній сорт "Гала". От саме обривають верхів'я дерев, до ящиків потрапляють лише дозрілі яблука. Вирощують тут найвибагливіші сорти цього фрукту, нинішній врожай аграріїв тішить.
Віталій Нігалатій, аграрій:
Цього року чекаємо близько 60 тонн врожаю "Голдену" з гектара, 65 - "Джона Принца", 48 тонн з гектара - це "Гала".
Тут у селі Олексіївка - 66 гектарів яблуневих садів. Цьогоріч їх площа збільшилася на понад 18 гектарів завдяки гранту в рамках програми "єРобота".
Віталій Нігалатій, аграрій:
Ми отримали 7,3 мільйона. Далі я сподіваюсь, що будемо розвиватися. Були певні складнощі, ми переподавалися на грант, але все-таки отримали грант.
Цього року більш як 100 підприємств в Україні отримали гранти на розвиток садів і теплиць. Три з них - на Буковині.
Інна Вовчук, начальниця управління агропромислового розвитку Чернівецької обласної військової адміністрації:
Отримання даних грантів дало можливість засадити нові сади на площі понад 48 гектарів. Це є для нас позитивним явищем, адже відбувається створення нових робочих місць, як мінімум 11 постійних робочих місць буде створено, і для сезонних працівників - це буде понад 400 робочих місць.
Загалом у Чернівецькій області 25 тисяч гектарів багаторічних насаджень. Врожай у середньому очікують до 40 тонн з гектара. А в цьому садовому господарстві є ще й фруктосховище на 3 тисячі тонн. Надійно зберігати яблука тут можна весь рік.
І саме під'їжджає партія свіжозібраних яблук.
Працює тут і відділ товарної обробки. На сортувальній лінії кипить робота. Перш ніж потрапити сюди, яблуко миють і відбирають за розміром, кольором, вагою та сортом.
Віталій Нігалатій, аграрій:
Завозиться сюди, важиться, робот його опускає у воду, по течії пливе яблуко, миється, витирається, сушиться, важиться, фотографується, і вже по кольору, вазі, калібру відбирається на різні столи.
Яблука, що пройшли перевірку системою, потрапляють на вихідний стрічковий конвеєр для пакування. А далі на внутрішній ринок чи на експорт до країн Європи, Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів. І попри заблоковані морські порти, попри війну, експорт своїх фруктів Україна лише нарощує. Логістика стала істотно довшою і дорожчою, однак українські садівники зберігають свою присутність на стратегічно важливих для України ринках збуту.
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